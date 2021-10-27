Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.593.701.132
|Ereğli Demir Çelik
|808.338.945
|Akbank
|622.340.377
|ASELSAN
|619.355.609
|Bim Mağazalar
|607.766.338
|Ford Otosan
|519.769.789
|Yapı ve Kredi Bankası
|493.490.909
|Türk Hava Yolları
|488.559.851
|SASA Polyester
|474.650.243
|Kardemir (D)
|466.225.042
|Gübre Fabrikaları
|355.231.917
|Tüpraş
|355.190.820
|Şişe Cam
|298.908.408
|Petkim
|267.740.198
|Emlak Konut GMYO
|262.045.751
|İş Bankası (C)
|251.128.344
|Erbosan
|202.466.492
|Biotrend Çevre ve Enerji
|202.432.380
|Hektaş
|186.774.771
|Bera Holding
|173.115.612
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi