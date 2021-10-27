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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

27.10.2021 13:36
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.593.701.132Ereğli Demir Çelik808.338.945Akbank622.340.377ASELSAN619.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.593.701.132
Ereğli Demir Çelik808.338.945
Akbank622.340.377
ASELSAN619.355.609
Bim Mağazalar607.766.338
Ford Otosan519.769.789
Yapı ve Kredi Bankası493.490.909
Türk Hava Yolları488.559.851
SASA Polyester474.650.243
Kardemir (D)466.225.042
Gübre Fabrikaları355.231.917
Tüpraş355.190.820
Şişe Cam298.908.408
Petkim267.740.198
Emlak Konut GMYO262.045.751
İş Bankası (C)251.128.344
Erbosan202.466.492
Biotrend Çevre ve Enerji202.432.380
Hektaş186.774.771
Bera Holding173.115.612
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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