Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.549
|0,58
|BIST ANKARA
|2.139
|0,09
|BIST ANTALYA
|2.442
|-0,47
|BIST BALIKESİR
|1.849
|-1,08
|BIST BURSA
|3.903
|-1,14
|BIST DENIZLI
|1.845
|-0,02
|BIST ISTANBUL
|1.552
|-0,03
|BIST IZMIR
|3.338
|-0,10
|BIST KAYSERI
|9.584
|-0,75
|BIST KOCAELI
|4.242
|0,79
|BIST KONYA
|2.167
|-0,93
|BIST TEKIRDAĞ
|9.521
|-2,02
|BIST AYDIN
|1.054
|-1,11
|BIST MANISA
|1.255
|-1,57
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi