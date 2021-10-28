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Hayvancılık desteği verilecek düvelerin yaş sınırı artırıldı - Son Dakika

Hayvancılık desteği verilecek düvelerin yaş sınırı artırıldı

28.10.2021 09:11
Hayvancılık desteği verilecek düvelerin yaş sınırı artırıldı

Hayvancılık desteklerinden yararlanılması için belirlenen düve ve ineklerin buzağılama yaş sınırlarında 60'ar gün artışa gidildi.

Hayvancılık desteklerinden yararlanılması için belirlenen düve ve ineklerin buzağılama yaş sınırlarında 60'ar gün artışa gidildi.

2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla hayvancılık destekleri kapsamında buzağı-malak ve dişi manda desteğine ilişkin hüküm değiştirildi.

Buna göre, desteklerden yararlanılması için 4 ay ve üzeri yaştaki düvelerin ilkine buzağılama yaş sınırı en fazla 810 günden 870 güne çıkartılırken ineklerde de iki buzağılama arasındaki süre en fazla 450 günden 510 güne yükseltildi.

Karara göre, söz konusu düve ve ineklerin buzağılarına hayvan başına 370 lira, etçi veya kombine ırk boğaların sperması ile suni tohumlamasından veya bu ırakların Tarım ve Orman Bakanlığınca izinli boğaları ile tabi tohumlamasından doğan buzağılarına hayvan başına 600 lira destek ödeniyor.

Karar, 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığının Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği de Resmi Gazete'te yayımlanarak yürürlüğe girdi.

cumhurbaşkanı, Gazete, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hayvancılık desteği verilecek düvelerin yaş sınırı artırıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Hayvancılık desteği verilecek düvelerin yaş sınırı artırıldı - Son Dakika
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