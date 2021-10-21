Üye Girişi
Huawei nova 9 özellikleriyle yüksek performans sunuyor - Son Dakika

Huawei nova 9 özellikleriyle yüksek performans sunuyor

21.10.2021 21:01
Huawei nova 9 özellikleriyle yüksek performans sunuyor

Huawei'nin tanıttığı yeni akıllı telefonu nova 9, tasarımı, güçlü kamerası, yüksek performansı ve uzun pil ömrü ile öne çıkıyor.

Huawei'nin tanıttığı yeni akıllı telefonu nova 9, tasarımı, güçlü kamerası, yüksek performansı ve uzun pil ömrü ile öne çıkıyor.

Şirket açıklamasına göre, 2016'daki ilk tanıtımından bu yana nova serisi sürekli olarak geliştirildi. Aileye eklenen en son ürün olan nova 9, RYYB renk filtresi dizisi (CFA) ve XD Fusion Engine gibi bir dizi amiral gemisi sınıfı kamera teknolojisiyle donatılarak kullanıcılara iyi bir fotoğraf deneyimi vadediyor.

Eklenen diğer çözümler arasında 120Hz orijinal renk kavisli ekran, güçlü işlemci, pil ömrü ve 66W Huawei SuperCharge yer alıyor. Gelişmiş işlevlerin tümü, nova 9'u yoğun bir yaşam tarzına sahip modern tüketicilere yönelik bir akıllı telefon haline getiriyor.

Yeni akıllı telefon, yüksek kaliteli fotoğraflar çekmek için yüksek ışık hassasiyeti sağlayan 1/1,56 inç sensöre sahip 50MP RYYB Ultra Vision ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP derinlik kamerası, 4cm makro kamera ve büyük 1/2,8 inç sensörlü 32MP ön kamera ile donatıldı. Günün hangi saatinde olursa olsun, istenildiği anda yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekilebilir. Buna Huawei'nin Süper Gece Selfie algoritması ile fotoğraflardaki dijital gürültüyü azaltan ve arka planı yeniden oluşturan Gece Portre Modu eklendiğinde, ortaya gece fotoğrafçılığı için iyi bir kamera çıkıyor. Gece manzara çekimleri veya gece portreleri olsun, görüntüler parlak ancak aşırı pozlanmış olmuyor; görüntünün daha karanlık alanlarında gizlenmiş ayrıntılar da ön plana çıkıyor.

Huawei nova 9, geceleri fotoğraf çekerken olduğu kadar video çekerken de iyi performans gösteriyor. Extreme Night Shoot ve Night Selfie Video özellikleri ile karanlıkta hem ön hem de arka kamera ile 4K çözünürlükte çekim yapılabiliyor. Üstelik hem ön hem de arka kameralarda bulunan AIS Video Stabilization teknolojisi sayesinde el titremesi artık bir sorun olmaktan çıkıyor. Huawei nova 9 arka kamera, Ağır Çekim ve Hızlandırılmış videoların çekilmesini de destekleyerek videolarını oluşturanlar için eğlenceli ve ilginç seçenekler sunuyor.

Yüksek kapasiteli 4300 mAh pil

Huawei nova, Starry Blue ve Black olmak üzere iki renk seçeneğinde ince, hafif tasarımıyla kullanıcının tarzını ifade etmeye yardımcı olacak bir aksesuar olarak ön plana çıkıyor. Gövdesinin hem ön hem de arka tarafı hafif kavisli olduğundan kullanımda daha ince ve rahat hissettiriyor. Nova 9, sadece 7,77 mm kalınlığında ve yaklaşık 175 gram ağırlığında.

Huawei nova 9'un amacı, pilin kullanıcısının yaşam hızına ayak uydurabilmesini sağlamak. Huawei nova 9, tamamen şarj olması 38 dakika süren yüksek kapasiteli 4300 mAh pile sahip bulunuyor. 66W Huawei SuperCharge desteği sayesinde sıfırdan yüzde 53'e kadar şarj olması ise sadece 15 dakika sürüyor.

Huawei nova 9, 6nm Snapdragon 778G 4G mobil platformunu kullanıyor. Huawei nova 9 ayrıca, telefonun sıcaklığını akıllıca algılayan ve performansı cihazı serin tutmak ve kusursuz bir şekilde uzun süreli çalışmasını sağlamak için ayarlayan bir VC Sıvı Soğutma ve Grafen soğutma sistemleri ile donatıldı.

1,07 milyar renk (10 bit) oluşturabilen 6,57 inç ekrana sahip Huawei nova 9, daha pürüzsüz ve daha sürükleyici görseller üretmek için 120 Hz'e kadar ekran yenileme hızını, 300 Hz dokunmatik örnekleme hızını ve P3 renk gamını destekliyor. Huawei nova 9, Huawei'nin gelişmiş soğutma çözümü ve AI teknolojisi ile tamamlanan Snapdragon 778G 4G mobil platformu sayesinde hem günlük görevlerde hem de eğlence sırasında hızlı, sorunsuz ve güçlü bir performans sunuyor.

selfie, Fusion, Huawei, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Huawei nova 9 özellikleriyle yüksek performans sunuyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünürü Özdemir Bayraktar'la olan dostluğunu duygu dolu sözlerle anlattı 20:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünürü Özdemir Bayraktar'la olan dostluğunu duygu dolu sözlerle anlattı Samatta, Fenerbahçe'ye attığı golle sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı: Şaka gibi 20:06 Samatta, Fenerbahçe'ye attığı golle sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı: Şaka gibi Muharrem İnce'den gazetecinin HDP sorusuna sert tepki: Bana böyle Ali Cengiz oyunu yapma 19:31 Muharrem İnce'den gazetecinin HDP sorusuna sert tepki: Bana böyle Ali Cengiz oyunu yapma
Cesur pozları ile gündem olan Serel Yereli: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz 19:05 Cesur pozları ile gündem olan Serel Yereli: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım 18:54 AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım Doların ateşi nasıl düşer? 18:43 Doların ateşi nasıl düşer? "Şakkadak" çıkışıyla bilinen ekonomistten Haberler.com'a çok özel açıklamalar
Otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Çarpmanın etkisiyle yolcular koltuklarından fırladı 17:49 Otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Çarpmanın etkisiyle yolcular koltuklarından fırladı Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk 16:04 Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk

Son Dakika Haberleri
19:25 Şehit yakınından yürek parçalayan sözler: Birimiz değil, binimiz bu millete feda olsun
19:23 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
18:55 Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti
18:55 MHK'deki yeni düzen gündem olacak! Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus başa geçmeye hazırlanıyor
18:53 AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım
18:50 Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Ziyaretler için benden izin aldı" sözlerine yorum yaptı: Parti terbiyemiz böyle
18:49 Fenerbahçe adeta yıldızlar takıma döndü! Antwerp maçının ilk 11'leri netleşti
18:43 Doların ateşi nasıl düşer? "Şakkadak" çıkışıyla bilinen ekonomistten Haberler.com'a çok özel açıklamalar
18:29 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
18:04 Erman Toroğlu, MHK'deki Serdar Tatlı istifasının perde arkasını anlattı: Geceye kadar telefon beklemiş
Fatih Terim'den sürpriz tercihler! Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu Fatih Terim'den sürpriz tercihler! Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu         
20:45
KKTC'de yeni cinsel içerikli video ifşası! Görüntülerdeki kişinin Demokrat Partili Tözün Tunalı olduğu iddia ediliyor KKTC'de yeni cinsel içerikli video ifşası! Görüntülerdeki kişinin Demokrat Partili Tözün Tunalı olduğu iddia ediliyor         
20:24
Son Dakika: Türkiye'de 21 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 198 kişi vefat etti, 28 bin 465 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 198 kişi vefat etti, 28 bin 465 yeni vaka tespit edildi         
20:03
Uzun süre ekranlardan uzak kalan Alişan, TRT ile anlaştı Uzun süre ekranlardan uzak kalan Alişan, TRT ile anlaştı         
19:27
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
Fenerbahçe adeta yıldızlar takıma döndü! Antwerp maçının ilk 11'leri netleşti Fenerbahçe adeta yıldızlar takıma döndü! Antwerp maçının ilk 11'leri netleşti         
18:49
Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor         
17:58
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, faiz kararından sonra doların yükselişine çok sert tepki Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, faiz kararından sonra doların yükselişine çok sert tepki         
17:43
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı         
14:14
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı         
13:29
RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak         
12:26
Diyanet'in Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu         
12:02
Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı         
11:55
Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti         
10:09
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı         
09:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 21:07:10. #1.12#
SON DAKİKA: Huawei nova 9 özellikleriyle yüksek performans sunuyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement