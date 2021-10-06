Üye Girişi
İncefikir: "Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin üstleneceği rolü önemsiyoruz" - Son Dakika

İncefikir: "Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin üstleneceği rolü önemsiyoruz"

06.10.2021 10:41
İncefikir:

Fahiş fiyatın önüne geçmek için kurulan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri hakkında konuşan Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, marketlerin üstleneceği rolü önemsediklerini ancak bugüne kadar yeterli şubeleşme ağı oluşturulmadığı için üreticinin de tüketicinin de derdine...

Fahiş fiyatın önüne geçmek için kurulan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri hakkında konuşan Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, marketlerin üstleneceği rolü önemsediklerini ancak bugüne kadar yeterli şubeleşme ağı oluşturulmadığı için üreticinin de tüketicinin de derdine derman olmadığını söyledi.

Çiftçilerin ürünlerini kaliteli ve uygun fiyatlar ile doğrudan tüketicilere ulaştırmayı hedefleyen Tarım Kredi Kooperatif Marketleri ilk şubesini 2017 yılında açtı. Gıda ürünleri fiyatlarının dengelemesinde önemli rol oynaması beklenen kooperatif marketler 500 mağaza hedefine ise ulaşamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta sonu ise alışveriş yaptığı kooperatif marketin çıkışında, kooperatife bağlı market sayısının artırılacağını, vatandaşa daha fazla çeşit ve ürün ulaştırılacağını söyledi.

Yeterli şube olmayınca, mal sirkülasyonu ve lojistik desteği de gelişemeyen kooperatif marketleri üreticinin de tüketicinin de derdine derman olamadı.

"Aracıyı devreden çıkarman tüketiciye çok uygun fiyata ürün vermeyi sağlar"

Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Çiftçiden ürünün alınarak direk tüketiciye ulaştırılması gerektiğini vurgulayan İncefikir, "Çiftçinin elinde ürün kaldığı zaman zaten bir tarafta mağdur olan birisi var demektir. Onu mağdur etmemek gerekir. Sistemli, planlı olarak gidersek Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin bu anlamda üstleneceği rolü önemsiyoruz. Ancak sadece bir yerde kalıp küçük, spot bir şekilde kalması yanlış olur. Daha yaygın, geniş bir şekilde üreticiden son markete kadar kooperatifin olması çok önemli. Aracıyı devreden çıkarmak, aradaki maliyetleri kaldırarak tüketiciye çok uygun fiyata ürün vermeyi sağlar" diye konuştu.

"Market zincirlerinin hızla çoğalması gerek"

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin yanı sıra yerel yönetimlerinde market açması gerektiğini savunan İncefikir, daha sonra şunları söyledi:

"Sadece Tarım Kredi Kooperatif Marketleri değil, devletin kendi organizasyonuyla veya yerel yönetimler aracılığıyla bu tip marketler açması gerekir. Aracıları, tedarikçileri ve hali dışlayarak direk bunu yapabilir. Biz eskiden bahçeden ürünümüzü toplar, kamyona balık sırtı yükler ve İstanbul'a götürür pazarda tüketiciye sunardık. Bu anlamda Tarım Kredi Kooperatif Marketleri veya yerel yönetimlere bağlı market zincirlerinin hızla çoğalması gerekiyor. Akılcı, bilimsel, matematiksel bir şekilde denetleyerek tüketiciye bunu en uygun şekilde vermek lazım."

Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, marketlerin kurulmasının geç kalındığını da aktararak, "Eğer Tarım Kredi Kooperatifi'nin market açmak gibi bir işlevi varsa bana göre dünyanın en geç kalınmış şeyi budur. Neredeydiler bu zamana kadar anlamıyorum. Tarım Kredi Kooperatifi'nin bu rolü üstlenmesi çok geç kalınmış bir durum" ifadelerini kullandı. - ADANA

İncefikir: Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin üstleneceği rolü önemsiyoruz
İncefikir: Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin üstleneceği rolü önemsiyoruz

Kooperatif, Seyhan, Tarım, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İncefikir: 'Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin üstleneceği rolü önemsiyoruz' - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor 10:44 BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor Başkan Ali Koç karıştırdı mı, maddeyi hatırlamıyor mu? Kim'in sözleşmesindeki asıl gerçek gün yüzüne çıktı 10:40 Başkan Ali Koç karıştırdı mı, maddeyi hatırlamıyor mu? Kim'in sözleşmesindeki asıl gerçek gün yüzüne çıktı 70 yaşındaki kadın gazı çakmakla kontrol etti, ciddi şekilde yanıklar oluştu 10:25 70 yaşındaki kadın gazı çakmakla kontrol etti, ciddi şekilde yanıklar oluştu
Gözü dönen baba,14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı 10:14 Gözü dönen baba,14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor 10:09 Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor 4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı 09:54 4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı
Taliban, hırsızlık yaptığını iddia etikleri adamı öldürüp cesedini kepçeye astılar 09:46 Taliban, hırsızlık yaptığını iddia etikleri adamı öldürüp cesedini kepçeye astılar Fahiş fiyatlara yeni düzenleme geliyor! Zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye ürünlerinde satış yasaklanıyor 09:40 Fahiş fiyatlara yeni düzenleme geliyor! Zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye ürünlerinde satış yasaklanıyor

Son Dakika Haberleri
10:43 BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor
10:41 Kudüs'te 2 bin 700 yıllık lüks tuvalet bulundu! Kraliyet Sarayı için yapılmış
10:39 Başkan Ali Koç karıştırdı mı, maddeyi hatırlamıyor mu? Kim'in sözleşmesindeki asıl gerçek gün yüzüne çıktı
10:32 PTT, kooperatif ürünlerini vatandaşa ucuz fiyata satacak
10:20 PFDK'ya sevk edilen Sergen Yalçın, derbide saha kenarında olabilecek mi?
10:14 Gözü dönen baba,14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı
10:07 Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı
10:04 Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen, telefonundaki çıplak fotoğrafları sonrası tutuklandı
09:52 Meteoroloji yayınladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı
09:50 Jaap Uilenberg, Sergen Yalçın'dan sonra bu kez de Ali Koç'u çıldırtacak
Son Dakika! 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi Son Dakika! 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi         
10:48
Kudüs'te 2 bin 700 yıllık lüks tuvalet bulundu! Kraliyet Sarayı için yapılmış Kudüs'te 2 bin 700 yıllık lüks tuvalet bulundu! Kraliyet Sarayı için yapılmış         
10:42
PTT, kooperatif ürünlerini vatandaşa ucuz fiyata satacak PTT, kooperatif ürünlerini vatandaşa ucuz fiyata satacak         
10:33
PFDK'ya sevk edilen Sergen Yalçın, derbide saha kenarında olabilecek mi? PFDK'ya sevk edilen Sergen Yalçın, derbide saha kenarında olabilecek mi?         
10:21
Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan karıncayiyen pençesinin değeri 4 milyon dolar Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan karıncayiyen pençesinin değeri 4 milyon dolar         
10:11
Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı         
10:07
Meteoroloji yayınladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji yayınladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı         
09:53
İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi         
09:43
Harvard Üniversitesi'ni tam burslu kazanan Diyarbakırlı Dicle, Türk bilim insanı Canan Dağdeviren'le buluştu Harvard Üniversitesi'ni tam burslu kazanan Diyarbakırlı Dicle, Türk bilim insanı Canan Dağdeviren'le buluştu         
09:35
Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü         
09:28
Son dakika magazin haberleri! Gündem magazin haberleri Son dakika magazin haberleri! Gündem magazin haberleri         
09:25
4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi 4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi         
09:16
Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola ile rakip takımın futbolcusu Delle Ali birlikte görüntülendi Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola ile rakip takımın futbolcusu Delle Ali birlikte görüntülendi         
09:10
Otomobil üreticisi Mazda, çip krizi nedeniyle 2 fabrikada üretime 10 gün ara verecek Otomobil üreticisi Mazda, çip krizi nedeniyle 2 fabrikada üretime 10 gün ara verecek         
08:05
"Bölücü kebapçılar" tartışması büyüyor! Vedat Milor'un imalı paylaşımına MHP'den jet yanıt         
23:02
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm         
21:35
Hayat Bilgisi'nin efsane ismi Pakize Suda'dan üzen haber! Kendi ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor Hayat Bilgisi'nin efsane ismi Pakize Suda'dan üzen haber! Kendi ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor         
17:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 10:52:31. #1.13#
SON DAKİKA: İncefikir: "Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin üstleneceği rolü önemsiyoruz" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement