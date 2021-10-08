İstanbul'un ilk coğrafi işaretli gıda ürünü Şile kestane balı oldu

Şile'de kestane balı üreticileri birleşerek kooperatif kurdu. Şile Tarımsal Kalkınma kooperatifi adıyla kurulan oluşum, Türk Patent Enstitüsü'ne başvurarak İstanbul'un ilk coğrafi işaretli gıda ürünü olarak kestane balını tescilledi. Kestane balı üretiminin yapıldığı tesisin kovanları havadan görüntülendi.

Şile'de kestane balı üreticileri birleşerek Şile Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurdular. Kooperatif, Türk Patent Enstitüsü'ne başvurarak, kestane balını İstanbul'un ilk coğrafi işaretli ürünü olarak tescillemiş oldu. İstanbul'un coğrafi işaretli ilk gıda ürünü olarak tescillenen kestane balına ise rağbet yüksek. Kestane balı üreticileri ürettikleri kestane ballarını kooperatife satarak gelir elde ediyor.

Coğrafi ürün olarak tescillenen kestane balı sürekli olarak denetlenmeye tabi tutulacak. Satışa sunulan ürünlerin üzerinde coğrafi işaret tescili bulunacak.

"Burada lokomotif ürünümüz kestane balı"

Şile Tarım Kooperatif Başkanı Ahmet Can, "Şile'de arıcılık yapmaktayım. Yaklaşık olarak 12, 13 yıldır arıcılıkla uğraşıyorum. Şile bölgesi tamamen sizlerin de gördüğü gibi doğal ormanlarla kaplı bir alan. Yüzde 80'i orman, geri kalan yerleşim yerleri ve diğer alanlar. Bu yüzde 80 orman alanında yarıya yakını hemen hemen kestane ormanları. Biz de burada kestane balı üreticiliği yapmaktayız. Buradaki arıcılar olarak, yaklaşık 300 aile Şile'de arıcılıkla uğraşmakta. Burada tabii bizim lokomotif ürünümüz, kestane balımız. Kestane balı yıllardır bu bölgede üretilen bir ürün ve dünyada, İtalya'da ödül almış bir ürün. Nuh'un Ambarında saklanması gereken ürünler kategorisinde şu anda sergilenmekte" dedi.

"Şile kestane balı İstanbul'un coğrafi işaretli ilk gıda ürünü"

Şile Tarım Kooperatif Başkanı Ahmet Can, "Ülkemizde yaklaşık 60 civarı ürün sergilenmekte. Şile'den de 2 ürün Şile kestane balı ve Şile kestane balı sirkesi orada sergilenmekte. Yılların vermiş olduğu birikimle beraber biz bunu tescil hale getirelim istedik. Bu da coğrafi işaret tesciline müracaat ettik. 2020 yılının sonunda bu müracaatımızı yaptık ve bu 9'uncu ayda da tescilimiz yapıldı. Şu anda Şile kestane balı coğrafi işaretli bir ürün olarak İstanbul'un ilk gıda ürünü. Baktığımız zaman birincisi de yine Şile'nin Şile bezi vardır. Yani iki tane tescilli ürün var İstanbul'un. Bu Şilemize nasip oldu inşallah. Diğerleri de inşallah gelecektir. Ama İstanbul çok büyük, ekonominin büyük kısmı İstanbul'da dönüyor. İstanbul'da tarımsal alanlar var, üretimler var ancak ne yazık ki şimdiye kadar bu tescil yapılamadı. Bize nasip oldu. Şile kestane balımızı bu tescille beraber inşallah daha iyi yerlere getireceğiz" şeklinde konuştu.

Öte yandan, kestane balı üretiminin yapıldığı tesis havadan görüntülendi - İSTANBUL