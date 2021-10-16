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İZTO'nun üyelerine fuar teşviki can suyu oldu - Son Dakika

İZTO'nun üyelerine fuar teşviki can suyu oldu

16.10.2021 12:18
İZTO'nun üyelerine fuar teşviki can suyu oldu

Türkiye'de üyelerine düzenli olarak fuar teşviki veren İzmir Ticaret Odası(İZTO), pandemi döneminde de hız kesmedi.

Türkiye'de üyelerine düzenli olarak fuar teşviki veren İzmir Ticaret Odası(İZTO), pandemi döneminde de hız kesmedi. Fuarcılık sektörü için belirsizlikleri de beraberinde getiren Covid-19 salgınına rağmen, 2020 ve 2021 yıllarında 14 fuara katılan toplam 511 üyeye fuar katılım teşviki verildi. Uçak biletinden transfere, tercüman tahsisinden teknik desteğe kadar A'dan Z'ye her şeyin organize edildiği teşvikler, iş dünyası için can suyu oldu.

Covid-19 salgını, fuarcılık sektörünü durma noktasına getirdi. Fiziksel fuarlar bir yıldan fazla bir süre boyunca düzenlenemedi, ertelendi ya da çok kısıtlı biçimde gerçekleşti. Bu süreçte üyelerin ticaret hacimlerini korumaları ve geliştirmeleri için sanal fuarlara da destek verildi. Bu yıl iki ayrı sanal fuarda stant açan üyeler, fuar desteklerinden faydalandı. Normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte, İzmir Ticaret Odası (İZTO)'nın fuarlara yönelik hizmetleri yeniden hız kazandı. Güneş Enerjisi ve Teknolojileri, Tarım ve Hayvancılık, Mobilya, Gıda Teknolojileri, Ayakkabı ve Çanta, Peyzaj, Bahçecilik ve Üretim Teknolojileri gibi yurt içindeki sektörel fuarlara katılan üyelerin yanı sıra, kendi organizasyonları ile yurt dışındaki sektörel fuarlara katılan üyelere de yurt dışı fuar teşvikleri sunuldu.

Yurt dışı sınırların açılması ve uçuşların rutine dönmesiyle birlikte, fuar ve dış ticaret tecrübesi edinmemiş üyelere katkıda bulunmak amacıyla yurt dışındaki fuarlara da grup ziyaret organizasyonları yapıldı. Bu kapsamda kendi sektörlerinde dünyanın en önemli etkinlikleri arasında yer alan Premiere Vision Paris Uluslararası Moda ve Tekstil Fuarına ve IDS Köln Uluslararası Dişçilik ve Dişçilik Malzemeleri Fuarına, ayrıca dünyanın en önemli gıda ihtisas fuarı olan ANUGA Köln Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı'na grup ziyaret organizasyonları düzenlendi. İZTO üyeleri kasım ayında ise yine dünya çapında önemli olan Medica Düsseldorf Uluslararası Tıbbi Malzeme Fuarına gidecek.

Özgener: "Fuarcılık sektörü zor bir dönemden geçti"

Fuarların kentin ticaret hacminin genişlemesi için çok önemli olduğunu belirten İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Üyelerimizin ürün ve hizmetlerini tanıtabildiği, yeni pazarlara girebildiği, ulusal ve uluslararası bağlantılar gerçekleştirebildiği, kendi sektörlerindeki yenilikleri takip edebildiği en önemli tanıtım mecrası olan fuarlara yönelik hizmetlerimiz her zaman önceliklerimiz arasında. Pandemi nedeniyle fuarcılık sektörü zor bir dönemden geçti. Özellikle yurt dışındaki fuarlara uzun bir süre ara vermek zorunda kaldık. Seyahatlerin başlamasıyla birlikte hem yurt içi hem de yurt dışındaki fuarlar için çalışmaları hızlandırdık. Haziran ayından bugüne yurtiçinde gerçekleşen 11 fuara uçakla grup ziyaret organizasyonları düzenledik. Bu hafta da İstanbul 2. Uluslararası Beauty İstanbul, Kozmetik, Güzellik, Kuaför, Private Label, Ambalaj, Hammadde Fuarında İzmir Ticaret Odası Şemsiye Standını kurduk, üyelerimizle birlikte geniş bir katılım yaptık" dedi.

İzmir Ticaret Odasına vadesi geçmiş aidat borcu olmayan tüm üyeler, mevzuat çerçevesinde fuar teşviklerinden yararlanabiliyor. Üyeler, fuarcılık ile ilgili hizmetlere ilişkin detaylı bilgilere, İzmir Ticaret Odası web sitesi ana sayfasında (https://www.izto.org.tr/tr) "Ticaret Noktası" bölümünde yer alan linklerden ulaşabiliyor. Başvurularını da yine aynı sayfalarda yer alan yönlendirmelerle gerçekleştirebiliyor. - İZMİR

İZTO'nun üyelerine fuar teşviki can suyu oldu
İZTO'nun üyelerine fuar teşviki can suyu oldu
İZTO'nun üyelerine fuar teşviki can suyu oldu
İZTO'nun üyelerine fuar teşviki can suyu oldu

Pandemi, Türkiye, İzmir, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İZTO'nun üyelerine fuar teşviki can suyu oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İZTO'nun üyelerine fuar teşviki can suyu oldu - Son Dakika
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