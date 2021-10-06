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En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

En fazla kaybettiren yatırım fonları

06.10.2021 14:09
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,06 ile "Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1 ile "Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 0,95 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,06 ile "Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1 ile "Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 0,95 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)1,016488-1,06
Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF)0,971007-1,00
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,090574-0,95
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,903508-0,91
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,142278-0,89
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF16,827995-0,86
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,781064-0,82
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,847881-0,78
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)0,937218-0,77
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,031400-0,76

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, TEM Otoyolu, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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