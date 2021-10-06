En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,06 ile "Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1 ile "Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 0,95 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,016488
|-1,06
|Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF)
|0,971007
|-1,00
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,090574
|-0,95
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,903508
|-0,91
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,142278
|-0,89
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|16,827995
|-0,86
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,781064
|-0,82
|Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,847881
|-0,78
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,937218
|-0,77
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,031400
|-0,76
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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