En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,06 ile "Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1 ile "Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 0,95 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF) 1,016488 -1,06 Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF) 0,971007 -1,00 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,090574 -0,95 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,903508 -0,91 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,142278 -0,89 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 16,827995 -0,86 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,781064 -0,82 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,847881 -0,78 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,937218 -0,77 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,031400 -0,76 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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