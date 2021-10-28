En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,39 ile "Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon", yüzde 2,22 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,36 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon
|1,046954
|-2,39
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021458
|-2,22
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043618
|-1,36
|İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
|1,137485
|-1,12
|Garanti Portföy Finans Sektörü Değişken Fon
|1,056153
|-1,02
|Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değş. Fon
|1,086146
|-0,90
|Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu
|1,033048
|-0,84
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,115115
|-0,71
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|1,075534
|-0,67
|QNB Finans Portföy Altın Fonu
|1,110830
|-0,66
Kaynak: AA
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