Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,05 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,56 ile "Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,55 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,111492 3,05 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,881980 2,56 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,044740 2,55 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,058642 2,53 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,022746 2,30 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,051600 2,01 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,215109 1,88 KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu 1,021413 1,73 Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 0,989557 1,53 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,823621 1,51 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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