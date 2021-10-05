Konya'da minibüs ücretleri güncellendi

Konya Minibüscüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası ve Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Konya'da minibüs ücretlerinde düzenleme yapıldığını açıkladı.

Başkan Muharrem Karabacak, ulaşım güncellemesiyle ilgili olarak, "En son 06.08.2020 tarihinde almış olduğumuz şehir içi minibüs zammından sonra yaklaşık 14 ay gibi bir süre geçmiş olup, bu süre zarfında işletme, akaryakıt ve amortisman maliyetlerimize gelen artışlar nedeniyle minibüsle ulaşım ücretlerine düzenleme yapılma gereği doğmuştur. Yüzde 15'lik bir artışla uzaklık mesafelerine göre Minibüs ücretleri 3,50 lira, 3,75 lira ve 4 lira olarak açıklandı. Uygulama 07 EKİM Perşembe günü itibariyle başlanacak" denildi. - KONYA