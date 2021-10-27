KTO Başkanı Gülsoy ihracat verilerini değerlendirdi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ihracat verilerini değerlendirdi.

Gülsoy, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri'de eylül ayında gerçekleştirilen 340 milyon 815 bin dolarlık ihracatın, geçen yıla oranla yüzde 62,6 arttığını belirtti.

TÜİK verilerine göre 2020 yılı için Kayseri ihracat rakamlarının eylül ayında 209 milyon 589 bin dolar olduğunu aktaran Gülsoy, 2021 yılı eylül ayında ise 340 milyon 815 bin dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Kayseri ithalatının 2020 eylül ayında 111 milyon 56 bin dolar, 2021 eylül ayında 153 milyon dolar olduğunu hatırlatan Gülsoy, salgının artmasına rağmen tüm zamanların en yüksek eylül ayı ihracat rakamına ulaşıldığını kaydetti.