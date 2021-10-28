M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, 22 Ekim itibarıyla 4 trilyon 310 milyar liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 22 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla M3 para arzı yüzde 1,35 artışla 4 trilyon 310 milyar 95 milyon 172 bin lira oldu. M3 para arzı, 15 Ekim'de 4 trilyon 252 milyar 477 milyon 389 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Aynı dönemde vadesiz TL mevduatı, yüzde 0,68 artışla 412 milyar 136 milyon 428 bin liraya, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 2,03 artarak 918 milyar 751 milyon 626 bin liraya yükseldi.

Vadeli TL mevduatı yüzde 1,36 artışla 1 trilyon 391 milyar 116 milyon 526 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 1,20 yükselerek 1 trilyon 248 milyar 566 milyon 151 bin lira düzeyinde gerçekleşti.