Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında ekstra şekerpare kayısının kilogramı 57 ila 70 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra şekerpare kayısı
|Kg
|57,00
|70,00
|1 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|65,00
|65,00
|4 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|60,00
|60,00
|7 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|50,00
|50,00
|Kuru kayısı
|Kg
|40,00
|56,10
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|40,00
|40,00
Kaynak: AA
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