Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında ekstra şekerpare kayısının kilogramı 57 ila 70 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Ekstra şekerpare kayısı Kg 57,00 70,00 1 No'lu şekerpare kayısı Kg 65,00 65,00 4 No'lu şekerpare kayısı Kg 60,00 60,00 7 No'lu şekerpare kayısı Kg 50,00 50,00 Kuru kayısı Kg 40,00 56,10 Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 40,00 40,00

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