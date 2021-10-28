Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 18,4'e yükselttik (2)

'FAİZ KARARINI ELİMİZDEKİ VERİLERE GÖRE VERECEĞİZ'

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, açıklamasının ardından soruları yanıtladı. Kavcıoğlu, Merkez Bankasının faiz kararlarının belirlenmesine ilişkin soruyu "Bir yıldır 1100 baz puan faiz indirerek sıkı para politikası uyguluyoruz. Gıda ve enerjide 10 puan artış söz konusu. Talep ve arz şoklarını analiz ederek bu noktada faiz indirimine gittik. Arz şokları geçici. Faiz kararını elimizdeki verilere göre vereceğiz" dedi.

'DOĞRU OLAN CARİ DENGEYİ SAĞLAMAK'Kavcıoğlu, dolar kurundaki artışa ilişkin soru üzerine, " Türkiye pandemi sürecinde aşılama ile birlikte bu süreci başarı ile yönetti ve yönetmeye devam ediyor. Türkiye'nin en önemli problemlerinden birisi cari açık. Cari açığın kapanması noktasında önemli bir fırsat elimize gelmiştir. Cari açığın kapanmasının temeli de kur artışını sağlayarak değil; öyle bir hedefimiz yok. Yüzde 5 cari açık hedeflenerek büyüme ve büyümenin finansmanı sağlanmaya çalışılmıştır. Bu da yurt dışı kaynak ihtiyacı sorun olmuştur. Yani biz cari açığın kapanmasının üretimden geçtiğini düşüyoruz. Türkiye'nin bugün bulunduğu bu fırsatı değerlendirebilmesi için bu fırsatı kaçırmaması lazım. Biz de Merkez Bankası olarak ihracatın gelişmesi ve üretiminin artması noktasında destek vereye çalışıyoruz. Cari fazla verdiğimizde finansal ve fiyat istikrarını sağlamış olacağız. Türkiye önemli üretim merkezi haline gelecek. Bunu desteklemek lazım. Doğru olan cari dengeyi sağlamak" diye konuştu. 'TERS DOLARİZASYON GERÇEKLEŞİYOR'Kavcıoğlu, kur artışının nasıl dengeleneceğinin sorulması üzerine "Kur artışı sadece faiz indirimi ile gerçekleşmiyor. Kurda denge sağlanacak. Kur hedefi yok, serbest piyasa dengeleri ile kur dengeye gelecektir. Faizi artıran ülkeler var evet; ama biz artırırken 'onlar ne yaptı' diye bakmak lazım. Dünyadaki gelişmeleri takip ediyoruz ve tamamen veri odaklı hareket ediyoruz. Türkiye'nin konumu çok daha iyi noktada. Bu süreç kurları da destekleyen bir süreç. Ters dolarizasyon kurlar üzerindeki etkiyi alacaktır. Şu an için iyi gidiyoruz. Ters dolarizasyon gerçekleşiyor ve şu ana kadar 40 milyar dolara kadar döviz tevdiat hesaplarında çözülme var. Yatırım iştahı son 10 yılın en büyük seviyesinde, bunu desteklememiz gerekiyor. Temel hedef enflasyonu düşürmek, bundan vazgeçmedik" dedi.

Kavcıoğlu, Merkez Bankasının bağımsızlığının tartışıldığı yönündeki soruyu "Merkez Bankası kanunundan aldığı görevleri hakkıyla yerine getirmeye çalışıyor. Dünyanın hiçbir merkez bankası bu kadar tartışılmıyor. Bizim kadar şeffaf çok az merkez bankası var" diye yanıtladı.