Üye Girişi
Metro Türkiye'den yeni ekşi mayalı ekmek çeşitleri - Son Dakika

Metro Türkiye'den yeni ekşi mayalı ekmek çeşitleri

12.10.2021 14:13
Metro Türkiye'den yeni ekşi mayalı ekmek çeşitleri

Metro Türkiye, Metro Chef markası altında yeni ekşi mayalı ekmek çeşitlerini satışa sundu.

Metro Türkiye, Metro Chef markası altında yeni ekşi mayalı ekmek çeşitlerini satışa sundu.

Şirket açıklamasına göre, 30 yılı aşkın bir süredir Türk mutfak kültürünü korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Metro Türkiye, sağlıklı ve alternatif beslenme tarzlarına yönelik ürün çeşitliliğini de artırmaya devam ediyor. Sofraların vazgeçilmezlerinden ve en temel besinlerden olan ekmeği mağazalarında 70 farklı çeşitte müşterilerine sunan Metro Türkiye, son olarak Metro Chef markası altında yeni Ekşi Mayalı Kastamonu, Çavdar, Tam Buğday ve Siyez Ekmeklerini de satışa sundu.

Metro Türkiye bünyesinde hayata geçirilen Türkiye'nin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro'nun şefleri tarafından özel olarak hazırlanan Metro Chef Ekşi Mayalı Ekmekler, doğal ekşi maya ile 24 saatlik hem sıcak hem de soğuk fermantasyon yöntemi kullanılarak üretiliyor. Bununla birlikte bol lif içermesi nedeniyle sağlıklı beslenmeye önem veren kişiler için de uygun besin alternatifi olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre ekşi mayalı ekmekler probiyotik etkileri ile bağırsak problemlerini gidererek zayıflamaya; sindirim sistemi problemlerinin, insülin direncinin, demir eksikliği anemisinin, vitamin ve mineral eksikliklerinin giderilmesine de yardımcı oluyor.

Müşterilerini her zaman güvenilir gıda ile buluşturma amacıyla çalışmalarını sürdüren Metro Türkiye, Küresel Gıda Güvenliği Girişimi tarafından kabul görmüş IFS Global Market standartlarını baz alarak Metro Chef markalı ekmek ürünlerini fiziksel, mikrobiyolojik ve kimyasal parametreler dahil 30 farklı parametrede analiz ediyor ve sadece bu analizlerden geçen ürünlere raflarında yer veriyor.

"Ekşi mayalı ekmeklerimiz, besleyici olma özelliğiyle de öne çıkıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç, en az 30 bin yıl öncesine dayanan tarihiyle insanlığın en eski, en temel ve en önemli gıda maddesi olarak bilinen ekmeğin Türk mutfak kültüründe de yerinin daima ayrı olduğunu belirtti.

Alkaç, şunları kaydetti:

"Kültürümüzde ana yiyecek kabul edilen ekmeği yapmak ne kadar kolay görünse de incelikleri vardır. Türk mutfak kültürünü korumayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan bir şirket olarak bizler de binlerce yıldır sofralarımızda yer alan bu değeri koruyarak yeni Metro Chef ekşi mayalı ekmek çeşitlerimizi raflarımıza getirdik. Kastamonu, Çavdar, Tam Buğday ve tahılların atası olarak bilinen siyez unundan yapılan Siyez Ekmeği olmak üzere 4 çeşitten oluşan ekşi mayalı ekmeklerimiz, ayrıca içerdiği bol lif sayesinde besleyici olma özelliğiyle de öne çıkıyor. Metro Türkiye olarak sağlıklı ve alternatif beslenme trendlerini takip eden müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını uçtan uca karşılama çalışmalarımız doğrultusunda ürün çeşitliliğimizi artırmaya devam ediyoruz."

Kastamonu, Türkiye, Metro, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Metro Türkiye'den yeni ekşi mayalı ekmek çeşitleri - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Nijerya'da alkol alan genç kıza okulda kırbaç cezası 14:09 Nijerya'da alkol alan genç kıza okulda kırbaç cezası Tarihte bu kadarı görülmedi! Amasya'da ağaçtan toplanan elmalar bir türlü bitmiyor 13:53 Tarihte bu kadarı görülmedi! Amasya'da ağaçtan toplanan elmalar bir türlü bitmiyor Seyir halindeki araç kurşun yağmuruna tutuldu! Baba yaşamını yitirdi, oğlu ağır yaralandı 13:47 Seyir halindeki araç kurşun yağmuruna tutuldu! Baba yaşamını yitirdi, oğlu ağır yaralandı
Son Dakika! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü tutuklandı 13:44 Son Dakika! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü tutuklandı Milyonlarca liralık araçlar yediemin otoparklarında çürüyor! Aralarında lüks markalar da var 13:32 Milyonlarca liralık araçlar yediemin otoparklarında çürüyor! Aralarında lüks markalar da var ABD ne yapacağını bilmiyor! Cinayetler, saldırılar, intiharlar derken New York Hapishanesi çığrından çıktı 13:27 ABD ne yapacağını bilmiyor! Cinayetler, saldırılar, intiharlar derken New York Hapishanesi çığrından çıktı
Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'den hissedildi 12:38 Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'den hissedildi Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu 12:19 Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu

Son Dakika Haberleri
14:09 Nijerya'da alkol alan genç kıza okulda kırbaç cezası
14:02 Bina yıkımı sırasında elektrik telleri patlamaya başladı
13:47 Seyir halindeki araç kurşun yağmuruna tutuldu! Baba yaşamını yitirdi, oğlu ağır yaralandı
13:46 Hamsinin kilosu 5 TL'ye düştü! Vatandaşlar tezgahlara akın etti
13:43 Son Dakika! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü tutuklandı
13:36 Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu
13:30 CIA'nın gizli yazışmaları ortaya çıktı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar
13:22 Bursa'da kimya fabrikasında patlama! 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı
13:20 AK Parti'den kendilerini yüzde 31 gösteren ankete yalanlama geldi! Şirket sahibi çok sert çıktı
13:10 İmza töreninde gündem olacak ifadeler! Burak Elmas, Erden Timur'un Galatasaray'a başkan olmasını istedi
Burak Elmas, Burak Elmas, "Fenerbahçe ile dost mu oldunuz?" sorusunu yönelten muhabiri ters köşe yaptı         
14:10
Bina yıkımı sırasında elektrik telleri patlamaya başladı Bina yıkımı sırasında elektrik telleri patlamaya başladı         
14:02
Plakasız motoruyla giderken polise yakalandı, ceza miktarını duyunca fenalık geçirdi Plakasız motoruyla giderken polise yakalandı, ceza miktarını duyunca fenalık geçirdi         
13:48
Hamsinin kilosu 5 TL'ye düştü! Vatandaşlar tezgahlara akın etti Hamsinin kilosu 5 TL'ye düştü! Vatandaşlar tezgahlara akın etti         
13:46
Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu         
13:37
CIA'nın gizli yazışmaları ortaya çıktı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar CIA'nın gizli yazışmaları ortaya çıktı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar         
13:30
AK Parti'den kendilerini yüzde 31 gösteren ankete yalanlama geldi! Şirket sahibi çok sert çıktı AK Parti'den kendilerini yüzde 31 gösteren ankete yalanlama geldi! Şirket sahibi çok sert çıktı         
13:20
Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu         
12:21
Selfir çeken genç kız, uçurumdan düşüp öldü! Onu tutmak isterken yuvarlanan kuzeni yaralandı Selfir çeken genç kız, uçurumdan düşüp öldü! Onu tutmak isterken yuvarlanan kuzeni yaralandı         
12:16
24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti 24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti         
12:09
10 milyon lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu! Masraflar hariç aylık 650 bin lira gelir elde ediyor 10 milyon lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu! Masraflar hariç aylık 650 bin lira gelir elde ediyor         
11:48
İBB önünde sarsıcı protesto! Belediye binasına beze sarılı ölü köpek bıraktı İBB önünde sarsıcı protesto! Belediye binasına beze sarılı ölü köpek bıraktı         
11:36
İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti         
11:19
Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran "Çocuğum ölecek" deyip Sağlık Bakanlığı'na seslendi         
11:10
Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın         
10:24
Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı         
21:46
Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek         
21:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2021 14:18:20. #1.13#
SON DAKİKA: Metro Türkiye'den yeni ekşi mayalı ekmek çeşitleri - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement