Mezitli Belediyesinin 2022 bütçesi 211 milyon 538 bin TL

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediye Meclisi, 2022 yılı bütçesini 211 milyon 538 bin TL olarak oy birliğiyle kabul etti. Başkan Neşet Tarhan, nüfusu da 211 bin 538 olan ilçede, her vatandaşa yıllık bin lira düştüğüne dikkat çekti.

Mezitli Belediye Meclisi, 2022 Yılı Mali Yılı Bütçe toplantısını gerçekleştirdi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yönettiği toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 211 milyon 538 bin TL olarak belirlenen 2022 Yılı Mali Yılı Bütçesi meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Komisyon tarafından; tahmini belirlenen gelirler hanesinde, vergi gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, bağışlar, yardımlar, özel gelirler adı altında; giderler hanesinde ise personel, sosyal güvenlik, mal ve hizmet alımları, faiz giderleri, cari transfer, sermaye ve yedek ödenek yer aldı.

Bütçenin kalemlerini okuyan Başkan Tarhan, son derece ilginç bir detaya dikkat çekti. Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre nüfusu 211 bin 538 kişi olan Mezitli'de, meclis tarafından kabul edilen tahmini bütçeye göre kişi başına tam olarak bin TL düştüğü görüldü. Mezitli'de kayıtlı olarak yaşayan tüm vatandaşlar hesaplandığında, söz konusu bütçede tüm hizmetler için kişi başına bin TL belirlenmesine dikkat çeken Tarhan, "Elimizden geldiği ölçülerde bütçemizden açık vermeden tüm hizmetleri yapmaya çalışıyoruz. Genel anlamda bakıldığı zaman ne kadar düşük bütçe ile hizmet etmeye çalıştığımız görülecektir. Ama belediye meclisimizin de desteğiyle Türkiye'de bu konuda sorun yaşamadan yılı tamamlayan belediyeler arasındayız. Ancak elimizdeki bütçeyi bilerek, çok hassas davranmak ve nokta atışı hizmetler yapmak durumunda kalıyoruz. Verilen destekler nedeniyle tüm meclis üyelerimize teşekkür ederim" dedi. - MERSİN