Multinet Up'ın pazarlama çalışmalarına "Baykuş Ödülleri"nden ödül

Multinet Up, Kuantum Araştırma iş birliği ile gerçekleştirdiği pazar ve segmentasyon araştırmaları ile Türkiye Araştırmacılar Derneği'nin (TÜAD) düzenlediği Baykuş Ödülleri'nde "İçgörülü Baykuş" ödülünün kazananı oldu.

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, TÜAD'ın araştırma sektöründeki başarılı pazarlama projelerini ödüllendirmek için bu yıl 9'uncusunu düzenlediği Baykuş Ödülleri, 12 Ekim'de Conrad İstanbul Bosphorus'ta gerçekleşen ödül töreninde sahipleriyle buluştu.

Yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up, Kuantum Araştırma iş birliği ile yürüttüğü pazar ve segmentasyon araştırmalarının ve bu araştırmaların verileri doğrultusunda hayata geçirdiği reklam ve iletişim projelerinin başarısı nedeniyle "İçgörülü Baykuş" ödülüne layık görüldü.

Multinet Up, daha önce tespit edilmemiş, gerilerde veya derinlerde kalmış tüketici tavır ve davranışlarına dair içgörüleri ortaya çıkaran araştırmaların yarıştığı İçgörülü Baykuş kategorisinde ödül almaya hak kazanan firmalar arasında B2B'ye hizmet veren tek firma olarak dikkat çekti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Multinet Up Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bora Işık, şunları kaydetti:

"Multinet Up'taki yeni nesil çözümlerimizle kurumsal müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyor, tüm ürün ve hizmetlerimizi inovatif bir vizyonla geliştiriyoruz. Bunun için paydaşlarımızın değişen ihtiyaç, beklenti ve sorunlarını daha iyi anlamaya çok önem veriyor ve düzenli pazar araştırmaları gerçekleştiriyoruz. Kuantum Araştırma ile gerçekleştirdiğimiz bu çalışmamızda büyük, orta ve küçük işletmelerin ihtiyaçlarını yakından gözlemledik. Kantitatif araştırmalardan elde ettiğimiz birçok konuyu, kalitatif yöntemlerle derinleştirme ihtiyacı hissettik ve fokus gruplardan derinlemesine görüşmelere kadar detaylı bir çalışma yaptık. Bu çalışmalardan elde ettiğimiz içgörüleri analiz ederek müşteri ihtiyaçlarının mevcutta neler olduğu, bir önceki döneme göre hangi yönde bir değişim gösterdiğini saptadık. Tüketici davranış ve tavırlarına dair keşfettiğimiz bu içgörülerden yola çıkarak ürün ve hizmetlerimizin reklam ve iletişim stratejisinde yenilikleri hayata geçirdik. Bir milyonun üzerinde erişim elde ettiğimiz çalışmaların geri dönüşleri de mutluluk verici oldu. Bu kıymetli ödülü, projede emeği geçen tüm ekibim adına almaktan büyük onur duyuyor, proje ortağımız başta Volkan Kılıç olmak üzere Kuantum Araştırma'nın deneyimli araştırmacılarına ve Baykuş Ödülleri'nin kıymetli jürisine teşekkür ediyorum."