Üye Girişi
Multinet Up'ın pazarlama çalışmalarına "Baykuş Ödülleri"nden ödül - Son Dakika

Multinet Up'ın pazarlama çalışmalarına "Baykuş Ödülleri"nden ödül

13.10.2021 16:27
Multinet Up'ın pazarlama çalışmalarına

Multinet Up, Kuantum Araştırma iş birliği ile gerçekleştirdiği pazar ve segmentasyon araştırmaları ile Türkiye Araştırmacılar Derneği'nin (TÜAD) düzenlediği Baykuş Ödülleri'nde "İçgörülü Baykuş" ödülünün kazananı oldu.

Multinet Up, Kuantum Araştırma iş birliği ile gerçekleştirdiği pazar ve segmentasyon araştırmaları ile Türkiye Araştırmacılar Derneği'nin (TÜAD) düzenlediği Baykuş Ödülleri'nde "İçgörülü Baykuş" ödülünün kazananı oldu.

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, TÜAD'ın araştırma sektöründeki başarılı pazarlama projelerini ödüllendirmek için bu yıl 9'uncusunu düzenlediği Baykuş Ödülleri, 12 Ekim'de Conrad İstanbul Bosphorus'ta gerçekleşen ödül töreninde sahipleriyle buluştu.

Yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up, Kuantum Araştırma iş birliği ile yürüttüğü pazar ve segmentasyon araştırmalarının ve bu araştırmaların verileri doğrultusunda hayata geçirdiği reklam ve iletişim projelerinin başarısı nedeniyle "İçgörülü Baykuş" ödülüne layık görüldü.

Multinet Up, daha önce tespit edilmemiş, gerilerde veya derinlerde kalmış tüketici tavır ve davranışlarına dair içgörüleri ortaya çıkaran araştırmaların yarıştığı İçgörülü Baykuş kategorisinde ödül almaya hak kazanan firmalar arasında B2B'ye hizmet veren tek firma olarak dikkat çekti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Multinet Up Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bora Işık, şunları kaydetti:

"Multinet Up'taki yeni nesil çözümlerimizle kurumsal müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyor, tüm ürün ve hizmetlerimizi inovatif bir vizyonla geliştiriyoruz. Bunun için paydaşlarımızın değişen ihtiyaç, beklenti ve sorunlarını daha iyi anlamaya çok önem veriyor ve düzenli pazar araştırmaları gerçekleştiriyoruz. Kuantum Araştırma ile gerçekleştirdiğimiz bu çalışmamızda büyük, orta ve küçük işletmelerin ihtiyaçlarını yakından gözlemledik. Kantitatif araştırmalardan elde ettiğimiz birçok konuyu, kalitatif yöntemlerle derinleştirme ihtiyacı hissettik ve fokus gruplardan derinlemesine görüşmelere kadar detaylı bir çalışma yaptık. Bu çalışmalardan elde ettiğimiz içgörüleri analiz ederek müşteri ihtiyaçlarının mevcutta neler olduğu, bir önceki döneme göre hangi yönde bir değişim gösterdiğini saptadık. Tüketici davranış ve tavırlarına dair keşfettiğimiz bu içgörülerden yola çıkarak ürün ve hizmetlerimizin reklam ve iletişim stratejisinde yenilikleri hayata geçirdik. Bir milyonun üzerinde erişim elde ettiğimiz çalışmaların geri dönüşleri de mutluluk verici oldu. Bu kıymetli ödülü, projede emeği geçen tüm ekibim adına almaktan büyük onur duyuyor, proje ortağımız başta Volkan Kılıç olmak üzere Kuantum Araştırma'nın deneyimli araştırmacılarına ve Baykuş Ödülleri'nin kıymetli jürisine teşekkür ediyorum."

Bosphorus, İstanbul, Türkiye, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Multinet Up'ın pazarlama çalışmalarına 'Baykuş Ödülleri'nden ödül - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Polis memurlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 12 yaralı 17:29 Polis memurlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 12 yaralı Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm 17:27 Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm 20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı 17:23 20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı
Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 13 Ekim 2021 17:19 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 13 Ekim 2021 Erol Bulut'tan ses getirecek açıklamalar: Bence Kuntz'un getirilmesi doğru karar 16:45 Erol Bulut'tan ses getirecek açıklamalar: Bence Kuntz'un getirilmesi doğru karar Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış 16:24 Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış
Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu 16:01 Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı 15:23 Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı

Son Dakika Haberleri
17:29 Polis memurlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 12 yaralı
17:27 Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm
17:26 Basketbol Federasyonu başkan adayı Erman Kunter: Bu savurganlığı sonlandıracağız
17:23 20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı
17:18 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 13 Ekim 2021
17:07 Burak Elmas'tan alkışlanacak hareket: Yönetim kurulu masasında oturmayacağız
16:45 TikTok'ta, ''Squid Game'' şeker oyunu viral oldu! İşte akıma katılan fenomenler
16:44 Erol Bulut'tan ses getirecek açıklamalar: Bence Kuntz'un getirilmesi doğru karar
16:35 İçişleri Bakanlığı, "Mustafa Akıncı dahil 42 kişiye yasak koyuldu" iddiasına cevap verdi: Yalandır, nokta
16:26 Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı
İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında         
17:31
Uzun süredir ortalarda yoktu! Ali Kırca'nın son halini gören herkes Uzun süredir ortalarda yoktu! Ali Kırca'nın son halini gören herkes "Hiç değişmemiş" yorumunu yapıyor         
17:28
Basketbol Federasyonu başkan adayı Erman Kunter: Bu savurganlığı sonlandıracağız Basketbol Federasyonu başkan adayı Erman Kunter: Bu savurganlığı sonlandıracağız         
17:26
"Siyasi Cinayet" tartışmasına Destici'den yorum: Cumhur İttifakı seçimi vermemek için cinayet işleyecek algısı yapılıyor         
17:21
Burak Elmas'tan alkışlanacak hareket: Yönetim kurulu masasında oturmayacağız Burak Elmas'tan alkışlanacak hareket: Yönetim kurulu masasında oturmayacağız         
17:07
Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı         
16:26
Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu         
16:07
3. Dünya savaşıyla ilgili endişelendiren iddia! Çin'den gelen hazırlık haberi herkesi korkuttu 3. Dünya savaşıyla ilgili endişelendiren iddia! Çin'den gelen hazırlık haberi herkesi korkuttu         
15:57
Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı         
14:53
Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var         
14:42
İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü         
14:30
Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti         
14:29
Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı         
14:22
Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı         
14:13
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz         
13:58
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
Netflix'in popüler dizisi Squid Game'den gamer'ları sevindirecek haber Netflix'in popüler dizisi Squid Game'den gamer'ları sevindirecek haber         
08:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 17:36:12. #1.13#
SON DAKİKA: Multinet Up'ın pazarlama çalışmalarına "Baykuş Ödülleri"nden ödül - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement