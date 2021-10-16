Ticaret Bakanlığı, nohut ihracatının kayda bağlanma gerekçelerini açıkladı

Ticaret Bakanlığı, son dönemde yaşanan kuraklık, verim ve kalite sorunları karşısında fiyat istikrarının korunması amacıyla nohut ihracatına kayıt uygulaması getirildiğini bildirdi.

Bakanlık tarafından hazırlanarak Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin tebliğle nohut, sülfürik asit (oleum) ve saf amonyak ihracı, kayda bağlı mallar listesine alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler neticesinde, son dönemde yaşanan kuraklık, verim ve kalite sorunları karşısında yurt içi arz-yurt dışı talep dengesi ve fiyat istikrarının korunması noktasında nohut ihracatında gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasına yönelik ihracatın yakından takibine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Ayrıca, 12 Ekim'de yayımlanan bir başka tebliğ değişikliğiyle tarım sektöründe bitkisel üretimin olumsuz etkilenmesinin önlenmesi, yurt içi talep durumu ve ihracata yönelik gereken önlemlerin zamanında alınabilmesini teminen kimyasal gübrelerin tamamı için kayıt uygulaması getirildiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu uygulamayı müteakip Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan istişareler neticesinde, kimyasal gübrelerin ham maddelerinden olan 'sülfürik asit' ve 'amonyak' ihracatının da yakından takip edilmesinin, kimyasal gübre arz güvenliği, yurt içi talep durumu ve ihracata yönelik gereken önlemlerin zamanında alınabilmesine fayda sağlayacağı değerlendirilmiştir."