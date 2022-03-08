Ekonomi odaklı seçmen AK Parti'den koptu! Çekirdek seçmen ise yüzde 25 bandında - Son Dakika

MAK Danışmanlık'ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, son seçim anketleri sonuçlarında hayat pahalılığı meselesinin uzak ara en ciddi şikâyet konusu olduğunu söyledi ve AK Parti'den kopuş yaşandığını anlattı.

Mehmet Ali Kulat'ın sosyal medya hesabından paylaşımları şöyle:

Hayat pahalılığı yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında uzak ara en ciddi şikayet konusu ve ülkenin birinci çözülmesi gereken konusu olarak çıkmaktadır. Hükümetin ekonomi yönetimi de anketlere göre çok başarısız çıkmaktadır.

yönetimi de anketlere göre çok başarısız çıkmaktadır. Ancak bu durumun oy tercihlerini değiştirmeye etkisi bu konudaki şikayetler oranında olmamaktadır. Çünkü bu anlamda ekonomi odaklı seçmen zaten Ak Parti'den önemli oranda koptu. Şimdi çekirdek seçmen kaldı, bu seçmen %25 bandında.

''KÖTÜYÜ BİLMEK TERCİH DEĞİŞİMİ İÇİN YETERLİ OLMUYOR''