Ekonomi odaklı seçmen AK Parti'den koptu! Çekirdek seçmen ise yüzde 25 bandında - Son Dakika

Ekonomi odaklı seçmen AK Parti'den koptu! Çekirdek seçmen ise yüzde 25 bandında
08.03.2022 14:59
Hükümetin ekonomi yönetimine ilişkin anketlerde sonucun çok kötü çıktığını söyleyen Mehmet Ali Kulat, "Çekirdek seçmen kaldı, bu seçmen yüzde 25 bandında" dedi.
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MAK Danışmanlık'ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, son seçim anketleri sonuçlarında hayat pahalılığı meselesinin uzak ara en ciddi şikâyet konusu olduğunu söyledi ve AK Parti'den kopuş yaşandığını anlattı.
Mehmet Ali Kulat'ın sosyal medya hesabından paylaşımları şöyle:
- Hayat pahalılığı yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında uzak ara en ciddi şikayet konusu ve ülkenin birinci çözülmesi gereken konusu olarak çıkmaktadır. Hükümetin ekonomi yönetimi de anketlere göre çok başarısız çıkmaktadır.
- Ancak bu durumun oy tercihlerini değiştirmeye etkisi bu konudaki şikayetler oranında olmamaktadır. Çünkü bu anlamda ekonomi odaklı seçmen zaten Ak Parti'den önemli oranda koptu. Şimdi çekirdek seçmen kaldı, bu seçmen %25 bandında.
''KÖTÜYÜ BİLMEK TERCİH DEĞİŞİMİ İÇİN YETERLİ OLMUYOR''
- Seçmenin oy tercih değişimi için olması gereken kötü yönetim eleştirisi kadar muhalefetin daha iyi yöneteceğine inanmasıdır. İktidar şu an biz kötü yönetiyoruz ama muhalefet çok daha kötü yönetir tezini işlemektedir.
- Kötüyü bilmekle tercih değişse; zararı kutusunun üzerinde yazan sigara tüketiminin bitmesi gerekirdi. Demek ki sadece bilmek tercih değişimi için yeterli olmuyor. Ülke sorunlarını daha hızlı çözeceği, gerçekten alternatif olduğu konusunda muhalefet halkı inandırmalıdır.