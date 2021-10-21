Online etkinlikte 500 bin QNET bağımsız temsilci bir araya geldi

Asya'nın önde gelen e-ticaret tabanlı doğrudan satış şirketi QNET, iki yılda bir düzenlediği amiral gemisi niteliğindeki VCON etkinliğini, pandemi sebebiyle bu yıl da online olarak gerçekleştirdi. Üç gün boyunca süren online etkinliğe QNET bağımsız temsilcilerinden toplam 500 bin kişi katıldı.

Bu yıl 23. Yılını kutlayan QNET, 9-11 Ekim tarihleri arasında üç gün boyunca devam eden V-Convention Connect (VCC2021) ile online olarak bağımsız temsilcileriyle bir araya geldi. QNET yönetici ve eğitimcilerinin konuşmaları Kuala Lumpur şehir merkezi ve Dubai Expo'da stüdyolarda çekilerek 3d kalitesinde görüntü ile izleyicilerle buluştu. 50'den fazla ülkeden izleyicilere hitap etmek için 13 dilde canlı çeviriler sağlandı. Ayrıca, katılımcıların Soru-Cevap oturumları sırasında sorularını yanıtlayabilmelerini ve platform zorluklarını hızla çözmelerini sağlamak için etkinlik sırasında 12.000'den fazla sohbet ve destek oturumunu yönetmek için 50'den fazla temsilci görevlendirildi.

Yenile, canlandır, yeniden doğ!

2021 V-Convention Connect, pandemi dünyanın dört bir yanındaki birçok kişi için zorluklar oluşturduğu için bir umut ve cesaret mesajı iletmek için "RENEW, REVIVE, REBORN (Yenile, Canlandır, Yeniden Doğ)" temasına odaklandı. Kongrede doğrudan satış uzmanları ve QNET'in kurumsal liderleri tarafından eğitim programları, yeni ürün lansmanları, sektör konuşmacıları tarafından doğrudan satışın durumu hakkında bilgilendirici oturumlar ve QNET'in RHYTHM'in "İnsanlığa Değer Katmak İçin Kendini Geliştir" felsefesine dayanan hizmet liderliği mirası yer aldı.

QNET CEO'su Malou Caluza, "V-Convention Connect'e katılan her bir bağımsız temsilcimize çok teşekkür ederiz, 500 bin kişi ile birlikte QNET'i ve doğrudan satış sektörünü konuşmak muazzam bir duygu. Etkinliğin sanal olması seyahat maliyetleri ve vize kısıtlamaları gibi tüm fiziksel sınırlamaları aşmamızı sağladı bu açıdan da çok mutluyuz" dedi. - İSTANBUL