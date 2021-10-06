Otokar, Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda elektrikli Kent Electra'yı tanıtacak

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda yerini alıyor.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 1945 yılından bu yana gerçekleştirilen, bu yıl 55 farklı ülkeden üst düzey yetkiliyi ağırlayacak olan şurada Otokar, ulaşım sektörünün geleceğini belirleyecek yenilikçi çözümlerini tanıtacak.

Mega ulaşım projeleri, Kovid-19 sonrası dünyada ulaşımın ve bütünsel kalkınmayı destekleyecek Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve ulaşım koridorlarının gelişimi konuları ile bölgesel sorunların çözüm önerileriyle ele alınacağı etkinlik; 6-8 Ekim'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.

Kara, demir, deniz ve hava yolları ile haberleşme olmak üzere 5 sektörden üst düzey yerli ve yabancı konuşmacıların panellerde yer alacağı şurada ayrıca, çeşitli ülkelerden bakan ve bakan düzeyinde katılımla Ulaştırma Bakanları Yuvarlak Masa Toplantısı yapılacak.

Son 10 yılda 1,3 milyar TL'lik Ar-Ge harcaması ile alternatif yakıtlı araçlar, akıllı şehirler ve güvenli ulaşım sistemleri gibi alanlarda birçok yeniliğe imza atan Otokar, şuranın etkinlik parkında elektrikli otobüsü Kent Electra'yı tanıtacak.

Başta Avrupa olmak üzere dünyanın 50'den fazla ülkesinde milyonlarca yolcuya konforlu, güvenli seyahat imkanı sunan Otokar'ın dinamik, zarif ve modern tasarımıyla dikkati çeken yeni elektrikli otobüsü; daha temiz bir çevre, daha sessiz trafik, daha düşük işletme maliyetleri ve daha yüksek verimlilik sağlamak hedefiyle tasarlandı.

Tam şarjla topografya ve kullanım profiline bağlı olarak 300 kilometre üzerinde menzil sunabilen Kent Electra; tasarımının yanı sıra konforu, teknolojisi, güvenlik alanındaki yenilikçi çözümleriyle dikkatleri üzerinde topluyor.