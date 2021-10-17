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Pazarda muzun fiyatı düştü - Son Dakika

Pazarda muzun fiyatı düştü

17.10.2021 12:15
Pazarda muzun fiyatı düştü

Yaz mevsiminin bitmesi ile kilosu 13 TL'den satılan muzun fiyatı, semt tezgahlarında bu hafta düştü.

Yaz mevsiminin bitmesi ile kilosu 13 TL'den satılan muzun fiyatı, semt tezgahlarında bu hafta düştü. Meyve fiyatları ile ilgili açıklama yapan Pazarcı Olcay Yıldırım, "Bu haftaya kadar sadece muz da biraz sıkıntı yaşıyorduk ama şu anda 9 TL'ye satılıyor" dedi.

Haftanın her günü kentin farklı bölgelerinde kurulan semt pazarlarında bu hafta indirim şampiyonu muz oldu. Tazgahların gözde meyvelerinden olan muzun fiyatı, geçen haftaya kadar 13 TL'ye satışa sunulurken, bu hafta 9 TL'ye kadar düştü. Bu hafta muzun da fiyatının düştüğünü söyleyen pazarcı Olcay Yıldırım, "Pazarda her şey çok uygun hatta bedava diyebiliriz. Bu ucuzluğun sebebi Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve ürünlerin bol olması, bu sene ürünlerimiz çok bol. Mandalina, portakal, elma, soğan hepsi bol. Ürünler bol ama piyasada verimli bir satış olmadığı için ürünlerin fiyatı da buna bağlı olarak her geçen gün düşüyor. Meyvelerimizde de elmalarımız çok uygun, 4-5 TL'ye üzümü satıyoruz, elmalarda aynı şekilde ucuz 2,5- 3 TL'ye satıyoruz. Yani bu dediğimiz fiyatlar normalde işçilik ve buzhane fiyatları dahi değil. Mandalinayı 2-3 TL arasında satıyoruz. Sadece muz da biraz sıkıntı yaşıyorduk ama muzun da fiyatı düştü. Şu anda 9-10 TL arasında satılıyor" dedi.

Vatandaşların alışveriş yaparken ürünlerin fiyatlarını araştırmaları gerektiğini söyleyen Yıldırım, sözlerine şu şekilde devam etti:

"İnsanlarımız piyasayı araştırmadıkları için bilmiyorlar. Pandemiden dolayı dışarı çıkmak istemiyorlar, pazara gelmek istemiyorlar. Sanal satışlarla alışveriş yapıyorlar ve hiçbir şeyin fiyatını bilmiyorlar. Yani bir iki tane siteye ya da markete giriyorlar ve orada ki fiyatları baz alaraktan alışverişlerini yapıyorlar. Oysaki gerçek fiyatlar o fiyatlar değil. Pazarda satılan ürünlerin fiyatları gerçek fiyatlardır. Sanal ortamda satılan hiçbir şeyin fiyatı gerçek fiyat değil. En uygun fiyatı pazarlar takip eder. Başka bir yer takip edemez. İnsanlar iyi, kaliteli ve ucuz yiyecekler almak istiyorlarsa mutlaka gezmeliler ve gezmeden almamalılar. Bugün ortalama bir aile bir pazar alışverişinde 250 TL harcayabilir ya da 100 TL'ye alışverişini bitirebilir. İnşallah pandemiden de bir an önce kurtuluruz ve normal hayatımıza döneriz. İnsanlar normal hayatına geçer, herkesin tekrardan yüzü güler, üzerimizde ki sönüklükten biran önce kurtuluruz." - KAYSERİ

Pazarda muzun fiyatı düştü
Pazarda muzun fiyatı düştü
Pazarda muzun fiyatı düştü
Pazarda muzun fiyatı düştü
Pazarda muzun fiyatı düştü
Pazarda muzun fiyatı düştü
Pazarda muzun fiyatı düştü

Türk Lirası, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pazarda muzun fiyatı düştü - Son Dakika Ekonomi


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