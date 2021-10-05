Petlas'tan Türkiye Off-Road Şampiyonası'na destek

Petlas, 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası'na isim sponsoru olarak destek veriyor.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından gerçekleştirilen ve 6 yarıştan oluşan Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası, ülkemizin en önemli otomobil sporu organizasyonları arasında yer alıyor.

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın üçüncü yarışı, doğal güzellikleri ve yerel kültürüyle tanınan Karabük – Safranbolu'da, Karabük-Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARDOFF) Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İki gün süren yarış, heyecanlı anlara sahne oldu.

Genel klasmanda birinciliği elde eden Kenan Özsoy - Harun Deynek, ikinci olan Ertan Nacaroğlu - Eray Yanpar ve yarışı genel klasman üçüncüsü olarak bitiren Mustafa Saray - Samet Zurnacı, kupalarını Karabük Vali Yardımcısı Muhammet Akın, İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ve KARDOFF Başkanı Ahmet Demir'in elinden aldılar. Takımlar klasmanında derece alan takımlara ödülleri Petlas Satış Direktörü Ahmet Candemir tarafından verildi.

Bu yarışa özel katılım gösteren ve Petlas'ın lastik sponsoru olarak destek verdiği BANTBORU Off-Road Team de, yılın başında anne olan kadın sürücü İlayda Hancı Korkut pilotajında, S3 sınıfında üçüncülük elde etti. BANTBORU Off-Road Team'de co-pilot görevini de, bu yarışta Batuhan Korkut üstlendi.