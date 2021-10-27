Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,05 artışla 1.510,00 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,80 puan değer kazandı.

Dün 1.509,20 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,97 puan ve yüzde 0,06 değer kazanarak 1.510,18 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.503,03, en yüksek ise 1.517,63 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,89 değer kazanırken, sanayi endeks yüzde 0,23, hizmetler endeksi yüzde 0,20 ve teknoloji endeksi yüzde 1,05 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 53'ü yükseldi, 42'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Ereğli Demir Çelik, Akbank ASELSAN, BİM oldu.

Altının onsu 1.787,5 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1590, sterlin/dolar paritesi 1,3730 ve dolar/yen paritesi 113,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 9,5360 liradan, avro 11,0540 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 1.787,5 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1 azalışla 84,6 dolardan işlem görüyor.