Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 18,30 puan artarak 1.416,30 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,59 puan ve yüzde 0,26 kazançla 1.401,59 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.401,59, en yüksek 1.419,70 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,31 artışla 1.416,30 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,05, sanayi endeksi yüzde 1,74, hizmetler endeksi yüzde 0,81 ve teknoloji endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,55 puan ve yüzde 23,20 yükselişle 1.522,75 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 74'ü prim yaptı, 17'si geriledi. Garanti BBVA, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.758,2 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.758,2 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,6 kayıpla 501 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,9305 lira, satışta 8,9663 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,8919 lira, satışta 8,9276 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1570, sterlin/dolar paritesi 1,3630, dolar/yen paritesi de 113,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,9 artarak 83,7 dolardan işlem görüyor.