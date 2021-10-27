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Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

27.10.2021 18:39
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10,05 puan artarak 1.519,25 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10,05 puan artarak 1.519,25 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,97 puan ve yüzde 0,06 kazançla 1.510,18 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.503,03, en yüksek 1.520,66 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 artışla 1.519,25 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,56, sanayi endeksi yüzde 0,40, hizmetler endeksi yüzde 0,30 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,73 puan ve yüzde 0,60 yükselişle 1.635,28 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 60'ıprim yaptı, 33'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.793,10 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.793,10 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,21 düşüşle 545 bin 460 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 9,474 6lira, satışta 9,5126 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 9,4508 lira, satışta 9,4887 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,95'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,25'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1593, sterlin/dolar paritesi 1,3728, dolar/yen paritesi de 113,81 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,58 azalışla 84,10 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


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