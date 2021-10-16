Prof Dr. Nevzat Saygılıoğlu: "2022 bütçesi ile yoksul ve düşük gelirli ailelere ve kesimlere kaynak aktarılmaya çalışılmış"

Merkezi yönetim bütçesinin açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu, "Bütçe giderlerinin içerisinde 240.4 milyar lira tutarında faiz giderleri de var ve bütçenin yüzde 13.7'sine yükselmiş, ayrıca da 2021 yılına göre yüzde 33.9 artış sergilemiş durumda" dedi.

Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ana Bilim Dalı Başkanı ve eski Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr.Nevzat Saygılıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Anayasa gereği merkezi yönetim bütçesinin, yılın dolmasına 75 gün kala yani 15 Ekim tarihinde Meclis'e sunulmak zorunda olunduğu eskiden bu sunumu yapanlar da hep Maliye Bakanları olduğunu belirterek, "Ancak bu kez ve ilk kez Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, düzenlediği bir basın toplantısı ile 2022 yılı bütçesinin sunumu ile ilgili bilgiler verdi. 2022 yılı merkezi yönetim bütçesi büyüklükleri şöyle: Bütçe giderleri 1 trilyon 751 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar lira, bütçe açığı 278.3 milyar lira. Bütçe giderlerinin içerisinde 240.4 milyar lira tutarında faiz giderleri de var ve bütçenin yüzde 13.7'sine yükselmiş, ayrıca da 2021 yılına göre yüzde 33.9 artış sergilemiş durumda" dedi.

Açıklamasında uluslararası gelişmeler, bölge ülkeleriyle yaşanan önemli sorunlar, göç sıkıntısı, salgın, yangınlar ve diğer sıkıntılar kaynak ihtiyacı doğurduğunu bildiren Prof. Dr. Saygılıoğlu, bununda borçlanma ve dolayısıyla yüksek faiz anlamına geldiğini bildirdi. Saygılıoğlu açıklamasında şu bilgileri yer verdi: "Buna rağmen bütçe ile yoksul ve düşük gelirli ailelere ve kesimlere kaynak aktarılmaya çalışılmış. Bu kesime bütçeden 104.2 milyar lira kaynak verilmiş olup bütçe giderlerinin yüzde 6'sı olarak hesaplanmış. Örneğin, geliri olmayan kimselere sağlanan sağlık primi desteği 23.4 milyar lira, 65 yaş üstü kimselere yönelik bakım aylığı desteği 15.6 milyar lira, engelli kimselere evde bakım desteği 13.2 milyar lira, yoksul ve belli tutarın altında elektrik kullananlara destek 2.4 milyar lira. Öte yandan, 2022 bütçesi ile tarım kesimi için de 57.6 milyar lira kaynak öngörülmüş. Bu kaynaklar tarımsal destekler, sübvansiyonlar ve yatırımlar olarak belirlenmiş. Özellikle sulama için geçen yıla göre yaklaşık yüzde 39 artışla 12.5 milyar lira kaynak öngörülmüş. Bu arada, bütçede 494 milyar lira olarak öngörülen personel ödenekleri de hem geçen yıla göre ve hem de bütçe içerisindeki yüzde 28.5 payıyla önemli ölçüde artırılmış". - ANKARA