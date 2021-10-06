sahibindex Vasıta raporunun eylül sonuçları açıklandı

sahibinden.com verilerinden hazırlanan sahibindex Vasıta raporuna göre eylül ayının en çok ilan verilen vasıta kategorisi otomobil oldu.

sahibinden.com açıklamasına göre, otomobili, minivan&panelvan, arazi/SUV&pick-up, motosiklet ve ticari araçlar kategorileri takip etti.

Yayından kaldırılan ilan sayısı (satılan araç sayısı) da bir önceki aya göre yüzde 8,6 arttı. Bu araçların arasından ise daha genç otomobillere ilgi çoğaldı; 0-3 ve 4-6 yaş gruplarındaki araçların payı ağustos ayına oranla yükseldi.

Marka&model sıralamasında ilk sırada yine Renault-Clio yer aldı. Volkswagen Passat ise ağustos ayının ikincisi Opel- Astra'nın yerini aldı. Sıralama Renault- Megane ve Ford-Focus ile devam etti. Ağustos ayında en çok ilanı verilen Arazi/SUV & Pick-up markası değişmedi ilk sırayı yine Nissan aldı.

sahibindex Vasıta raporuna göre eylül ayında en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan otomobil ilanları verildi. En çok 2015 ve 2016 model yılı olan araçların ilanı yayınlandı.

Tüm ilanlar arasında araçların yüzde 31,3'ü 0-100 bin kilometre aralığında yer aldı. İlanların yüzde 24,9'u 50.001-100.000 TL aralığında satışa sunuldu. sahibinden.com'da eylül ayında ilan bakanların en çok ilgisini çeken Volkswagen marka otomobiller oldu. Volkswagen'i Renault, BMW, Opel ve Ford takip etti.

Araçlar en çok gece 22.00-23.00 aralığında incelendi, ilanlara ortalama bakılma süresi ise 10 dakika 26 saniye oldu. sahibinden.com'un eylül ayı verilerine göre satılık otomobil ilan fiyatları yüzde 2 arttı.