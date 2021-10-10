Sakarya'da köylü kadınların ürettiği doğal ürünler sofraları süslüyor

Sakarya'da Karapürçek Kaymakamlığı öncülüğünde "Eli Bereketli Kadınlar Kooperatifi" kuran köylü kadınlar, ürettikleri reçel, salça, pekmez, tarhana ve erişte gibi doğal ürünleri yurt içi ve dışındaki müşterilerine ulaştırıyor.

Karapürçek ilçesinin tarımsal ve ekonomik yönden kalkınması için Hocaköy Mahallesi'nde kooperatif çatısı altında buluşan kadınlar, odun ateşinde kazanlarda pişirdikleri doğal ürünleri sosyal medya aracılığıyla satışa sunuyor.

Eli Bereketli Kadınlar Kooperatifi Başkanı Elda İbil, AA muhabirine, incir reçeli, biber salçası, elma pekmezi, tarhana, turşu ve erişte gibi ürünler yaptıklarını söyledi.

Hazırladıkları ürünlerin hepsinin doğal olduğuna dikkati çeken İbil, vatandaşların gönül rahatlığıyla bu ürünleri yiyebileceğini dile getirdi.

İbil, özellikle cennet hurması pekmezinin en özel ürünleri arasında yer aldığına işaret ederek, "Bu ürün için coğrafi işaret çalışmalarımız sürüyor. Pancar, kamış, elma, armut ve incir pekmezleri ile çilek ve ayva reçellerimiz gibi birçok ürünümüz mevcuttur. Ürünlerimizi sosyal medya üzerinden Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Yurt dışından da oldukça talep var. Ürünlerimiz kaliteli olduğu için çok talep alıyoruz. Bu arada kışlık yiyeceklerimizi de hazırlıyoruz." şeklinde konuştu.

Hocaköy Mahallesi Muhtarı Ali İbil de kooperatife her zaman destek olduklarını kaydetti.