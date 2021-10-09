Samsun'da eski fındık bahçeleri yenilenerek verimin artırılması hedefleniyor

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2020 yılında 123 bin 555 tonla en çok kabuklu fındık üretimi yapılan ikinci şehir olan Samsun'da eski fındık bahçelerinin yenilenmesi sayesinde verimin artırılması hedefleniyor.

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünce Terme ilçesinde başlatılan "Örnek Fındık Bahçeleri Projesi" kapsamında meyilli arazilerdeki yaşlı fındık ocakları sökülerek yerlerine yeni fidanlar dikilmeye başlandı.

Terme Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir, AA muhabirine, Türkiye için çok önemli bir tarım ürünü olan fındıkta yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracat yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin, dünya fındık üretiminin yüzde 65'ini, ihracatının ise yüzde 70'ini yaptığını, dolayısıyla stratejik olarak ürünün öneminin arttığını belirten Demir, "Fındık üretimi bu denli önemli olmasına karşın verim ne yazık ki istenilen seviyede değil. Fındık üretimi yapan diğer ülkelere baktığımızda, dekara verimin 250-300 kilograma kadar çıktığını görmekteyiz. Ülkemizde ise dekara ortalama verim 80 kilogram civarındadır." dedi.

Verim azlığının, çoğu fındık bahçesinin çok yaşlı olmasından kaynaklandığını dile getiren Demir, "Düze yakın arazilerde kurulan yeni tesis edilmiş bahçelerde dekara ortalama verim 650-700 kilogramı bulurken, meyilli ve yaşlı bahçelerde 20-30 kilograma kadar düşmektedir. Ülkemiz fındık üretimini artırmanın yolu, eski bahçeleri yenilemektir. Özellikle meyilli alanlarda bahçe yenileme işlemleri hem çok maliyetli olmakta hem de arazi yapısı nedeniyle bitki verilen gübreyi tam alamadığından gelişimi zayıf olmaktadır. Bu da tam verim alma sürecini uzatmaktadır." diye konuştu.

Proje koordinatörü ziraat mühendisi Gökhan Ayar da proje kapsamında Kocamanbaşı Mahallesi'nde meyilli ve yaşlı bahçelerde ocak sökme ve arazi teraslama uygulaması yaptıklarını söyledi.

Mevcut bölgede arazilerin genel olarak meyilli ve yaşlı olması nedeniyle uygulama yapmayı lüzumlu bulduklarını belirten Ayar, "Zaten meyilli arazilerde fındık fidanının boyu 10 yıl geçmesine rağmen 1-1,5 metrede kalıyor. Bu da verimde düşüşe neden oluyor. Önce arazinin teraslamasını yaparak düzleme işlemi yapıyoruz, sonra yeni fındık fidanlarını dikiyoruz. Proje sayesinde dekara verimi 400-500 kilograma çıkartmak istiyoruz. Hem ülke ekonomisi ve üretimine hem de çiftçilerimizin gelirinin artırılmasına katkıda bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Ayar, projeyle, çiftçilere eski bahçelerini az maliyetle nasıl yenileyeceklerini göstermek istediklerini kaydetti.