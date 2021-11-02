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Şekerbank ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında iş birliği - Son Dakika

Şekerbank ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında iş birliği

02.11.2021 13:34
Şekerbank ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında iş birliği

Şekerbank ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Şekerbank ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Şekerbank Ankara Bölge Müdürlüğünde, Şekerbank ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) arasında, pandemi sürecinde etkilenen veteriner hekimlere özel olarak hazırlanan kredi paketleri ve hizmet alımları konusunda protokol imzalandı. Protokol, Türk Veteriner Hekimleri Birliği başkanı Ali Eroğlu ile Şekerbank Perakende ve Tarım Bankacılığı Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu tarafından imzalandı.

Hem Veteriner Hekimlerin hem de üreticilerin sorunlarını çözmek istediklerini belirten Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, "Meslek birliklerimizin yanında olmak, onlarla temsil ettikleri meslek gruplarının sorunlarına çözüm bulabilmek bankamızın temel hedeflerindendir. Bütün veteriner hekimlerimizin bankamız şubelerinden alacağı hizmetlerde, yıllık 3500 TL'ye varan bir avantaj söz konusu olacak. Gerek yaptıkları harcamalarda indirim gerekse bankacılık ücret ve masraflarının uygulanmaması şeklinde farklı başlıklar altında toplanıyor. Bir diğer konu ise Anadolu'da hayvancılık ile faaliyet gösteren üreticilerin veteriner hekimlerimizden aldıkları hizmetlerin ödemelerinde yaşanan sorunlardı. Bununla ilgili de bankamızın geliştirmiş olduğu Hasat Kart ile veteriner hekimlerimizin anında tahsilatlarını yapabilmelerini, üreticilerimizin de kendi nakit akış döngülerine uygun vadelerde ödemlerini yapabilmelerini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Uygun faiz oranları, masrafsız EFT ve havale, çek kart, sigorta ve post avantajları

Bu protokolün Veteriner hekimlerin nakit akış döngüsüne ve bankacılık ihtiyaçlarına çözüm bulmasını hedeflediğini belirten Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu, "Bu protokolün hem Şekerbank'a hem de Türk Veteriner Hekimler Birliğine önemli katkıları olacağına inanıyoruz. Bizim ülkemizde yaklaşık 40 bin veteriner hekim var. Birliğimiz de tüm bu veteriner hekimleri temsil eden en üst çatı kuruluşu. Çıkış noktamız TVHB olarak ülkemizin verimliliğine ve kalkınmasına katkıda bulunmak. Veteriner hekimlerin uygulama alanlarının hayvancılık olmasından dolayı hayvancılığı belli bir düzeye taşınmasını hedefleyen bir birliğiz. Bu konularda fikirler ve projeler üreterek kamuya arz ediyoruz. Şekerbank ile yaptığımız protokol uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir projeydi. Nitekim ete kemiğe büründü. Toplantılarda bir araya geldiğimizde veteriner hekimler bizlere soruyorlar; bankacılık hizmetleri, banka ürünleri ile ilgili nasıl katkıda bulunursunuz? diye. Bu protokolün temelinde uygun faiz oranları, masrafsız EFT ve havale, çek kart, sigorta ve post avantajları, veteriner hekimlerin nakit akış döngüsüne ve bankacılık ihtiyaçlarına çözüm bulmayı hedefleyen bir protokol. Bu 1 yıllık bir protokol. Biz bu güzel iş birliğinin devam etmesini ümit ediyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Şekerbank ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında iş birliği
Şekerbank ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında iş birliği
Şekerbank ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında iş birliği
Şekerbank ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında iş birliği
Şekerbank ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında iş birliği
Şekerbank ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında iş birliği

Şekerbank, Veteriner, Ankara, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şekerbank ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında iş birliği - Son Dakika Ekonomi


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