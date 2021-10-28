Üye Girişi
Sigorta sektöründe üç farklı ürün aynı poliçede yer alabilecek - Son Dakika

Sigorta sektöründe üç farklı ürün aynı poliçede yer alabilecek

28.10.2021 10:22
Sigorta sektöründe üç farklı ürün aynı poliçede yer alabilecek

Bireysel Emeklilik ürünü satan emeklilik şirketleri, bundan böyle bireysel emeklilik ile birlikte bir paket olarak hayat, sağlık, ferdi kaza ve seyahat sağlık ürünlerini de satabilecek.

Bireysel Emeklilik ürünü satan emeklilik şirketleri, bundan böyle bireysel emeklilik ile birlikte bir paket olarak hayat, sağlık, ferdi kaza ve seyahat sağlık ürünlerini de satabilecek.

Bu ay başında yayınlanan Bütünleşik Emeklilik Planına İlişkin Genelge ile hayat ve sağlık branşlarındaki ürünlerin Bireysel Emeklilik Şirketleri tarafından satışı yapılan BES ile birlikte 'bütünleşik' bir güvence paketi olarak sunulmasının önü açıldı. Yayınlanan bu genelgenin sektör için önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Selcen Gür, "Bugüne kadar ayrı ayrı ürünler halinde sattığımız özel ve tamamlayıcı sağlık sigortası ile hayat ve bireysel emekliliğin bütünleşik bir ürün olarak aynı pakette sunulması hem sigortalılar için bir avantaj hem de sigorta pazarını büyütebilmek için önemli bir gelişme" dedi.

Pandeminin hepimize sağlığın ve tasarrufun önemini bir kez daha hatırlattığını belirten Gür, pandemi döneminde tamamlayıcı sağlık sigortası ürününde yüzde 60 oranında bir büyüme yaşandığını aktardı. Öte yandan 18 yaşın altına BES yapılmaya başlanmasıyla birlikte kısa bir süre içinde 18 yaş altı 50 bin kişinin sisteme dahil olduğunu ifade eden Gür, 'bütünleşik' BES ürününün sağlayacağı ek faydalara da dikkat çekti.

Sağlık, hayat ve bireysel emeklilik ürünlerinin yanı sıra ferdi kaza ve seyahat sağlık ürününün de eklenebildiği bu yeni paketi tercih edenlerin indirimli check-up, göz muayenesi, diş röntgeni, ambulans hizmeti ve tıbbi danışmanlık alabileceklerinin altını çizdi.

Sigorta sektörünün makro verilerini değerlendiren Gür, "Geçtiğimiz yılın ilk 8 ayı sektörümüz 53 milyar TL üretim yapmıştı, bu yıl ise 62,5 milyar TL üretimle yüzde 17'lik bir prim artışı yakaladık" dedi. 2020 yıl sonu kapanış rakamının önceki yıla göre yüzde 19'luk bir büyümeye işaret ettiğini belirten Gür, 2021 yıl sonu için de benzer bir oran beklediklerini açıkladı.

2022 yılında BES'in yanı sıra iklime bağlı ürünlerde ve katılım sigortacılığında gelişmeler olacağını ifade eden Gür "Vakıf ve sandıklardaki fonların aktarımı ve 18 yaş altının BES'e girmesiyle önümüzdeki yıl sonuna kadar artı 40 milyar TL lik bir potansiyel öngörüyoruz. Bunun yanı sıra katılım sigortacılığında pencere usulü çalışma bitiyor ve katılım sigortacılığı şirketleri kuruluyor. Bu konuda hassasiyetleri olan vatandaşlarımız bundan böyle sigortaya daha sıcak bakabilecekler" şeklinde konuştu.

Gür, iklim değişikliğinin getirdiği risklerle ilgili TARSİM'in sunduğu ürünlerin teminatlarının genişletildiğini belirtti. Gür'ün açıklamasına göre belli ürünlerde dolu, don, sel, fırtına, hortumun yanı sıra köy bazlı kuraklık verim sigortası da sunuluyor. - İSTANBUL

Sigorta sektöründe üç farklı ürün aynı poliçede yer alabilecek

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sigorta sektöründe üç farklı ürün aynı poliçede yer alabilecek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 10 büyükelçi olayının iç yüzü: Sınır dışı edecektik, birbirlerine suç atmaya başladılar 10:17 Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 10 büyükelçi olayının iç yüzü: Sınır dışı edecektik, birbirlerine suç atmaya başladılar Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz 10:01 Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi? 09:45 Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi?
Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim 09:20 Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim HDP'li Ömer Gergelioğlu'dan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki: Şahsi meseleni buraya getiremezsin 08:43 HDP'li Ömer Gergelioğlu'dan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki: Şahsi meseleni buraya getiremezsin Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek 07:36 Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek
31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak 07:34 31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak Borussia Mönchengladbach'a 5-0 yenilen Bayern Münih son 43 yılın en ağır mağlubiyetini aldı 00:22 Borussia Mönchengladbach'a 5-0 yenilen Bayern Münih son 43 yılın en ağır mağlubiyetini aldı

Son Dakika Haberleri
10:20 Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü
10:16 Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 10 büyükelçi olayının iç yüzü: Sınır dışı edecektik, birbirlerine suç atmaya başladılar
10:15 Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü
09:53 Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı
09:44 Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi?
09:29 Tam altın fiyatı nedir? Altın düşecek mi? Gram, çeyrek ne kadar?
09:19 Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim
09:06 Didem Soydan, ayrılık sonrası paylaştığı siyah elbisesiyle beğeni topladı
09:03 Kamyonet ile tır çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
08:42 HDP'li Ömer Gergelioğlu'dan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki: Şahsi meseleni buraya getiremezsin
Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü         
10:21
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü         
10:15
Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı         
09:54
Dizilerden etkilenen vatandaşlar soyadlarını Dizilerden etkilenen vatandaşlar soyadlarını "Alemdar" ve "Çakırbeyli" yapmak istiyor         
09:32
25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı 25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı         
09:13
Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra burnu bile kanamadan kurtulmuştu, balkondan düşerek yaşamını yitirdi Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra burnu bile kanamadan kurtulmuştu, balkondan düşerek yaşamını yitirdi         
08:08
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çok yakında vaka sayıları düşecek Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çok yakında vaka sayıları düşecek         
07:35
Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü         
00:43
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı         
20:41
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu         
17:49
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı         
17:47
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi         
16:47
Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim         
14:25
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı         
14:23
Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi         
13:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 10:30:14. #1.13#
SON DAKİKA: Sigorta sektöründe üç farklı ürün aynı poliçede yer alabilecek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement