Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,49 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 2,17 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 2,16 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,035383 2,49 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,145901 2,17 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,088120 2,16 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,031577 2,03 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,033239 2,01 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,036193 1,94 Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF 0,010114 1,86 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,043508 1,85 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,181749 1,85 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,034977 1,84 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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