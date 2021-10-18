BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,027812
|-0,10
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,077643
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,066759
|-0,55
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,065821
|-0,41
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,036549
|-0,35
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,106529
|-0,31
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,105870
|-0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,026127
|-0,37
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,076637
|-0,30
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,038379
|-0,29
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,017971
|-0,27
|VEM Standart EYF
|0,070465
|-0,26
Kaynak: AA
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