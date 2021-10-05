Son dakika ekonomi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 1,81 1,65 9,70 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,14 5,84 5,14 Mavi Giyim 65,85 63,95 2,97 Torunlar GMYO 3,54 3,45 2,61 Pegasus 77,40 75,80 2,11 TAV Havalimanları 25,80 25,28 2,06 Şekerbank 1,00 0,98 2,04 Netaş Telekomünikasyon 17,06 16,75 1,85 Türk Telekom 7,64 7,51 1,73 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,22 1,20 1,67 Türk Hava Yolları 14,06 13,87 1,37 Zorlu Enerji 1,56 1,54 1,30 Enka İnşaat 10,16 10,03 1,30 Aygaz 16,24 16,05 1,18 Tüpraş 117,30 116,00 1,12 Garanti Bankası 9,30 9,22 0,87 Eczacıbaşı İlaç 5,85 5,80 0,86 Halk GMYO 2,42 2,40 0,83 Aksa Enerji 13,41 13,30 0,83 Alarko Holding 8,57 8,50 0,82 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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