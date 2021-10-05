Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Albaraka Türk
|1,81
|1,65
|9,70
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,14
|5,84
|5,14
|Mavi Giyim
|65,85
|63,95
|2,97
|Torunlar GMYO
|3,54
|3,45
|2,61
|Pegasus
|77,40
|75,80
|2,11
|TAV Havalimanları
|25,80
|25,28
|2,06
|Şekerbank
|1,00
|0,98
|2,04
|Netaş Telekomünikasyon
|17,06
|16,75
|1,85
|Türk Telekom
|7,64
|7,51
|1,73
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,22
|1,20
|1,67
|Türk Hava Yolları
|14,06
|13,87
|1,37
|Zorlu Enerji
|1,56
|1,54
|1,30
|Enka İnşaat
|10,16
|10,03
|1,30
|Aygaz
|16,24
|16,05
|1,18
|Tüpraş
|117,30
|116,00
|1,12
|Garanti Bankası
|9,30
|9,22
|0,87
|Eczacıbaşı İlaç
|5,85
|5,80
|0,86
|Halk GMYO
|2,42
|2,40
|0,83
|Aksa Enerji
|13,41
|13,30
|0,83
|Alarko Holding
|8,57
|8,50
|0,82
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika ekonomi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi