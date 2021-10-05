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Son dakika ekonomi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

05.10.2021 13:49
Son dakika ekonomi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Albaraka Türk1,811,659,70Teknosa İç...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Albaraka Türk1,811,659,70
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,145,845,14
Mavi Giyim65,8563,952,97
Torunlar GMYO3,543,452,61
Pegasus77,4075,802,11
TAV Havalimanları25,8025,282,06
Şekerbank1,000,982,04
Netaş Telekomünikasyon17,0616,751,85
Türk Telekom7,647,511,73
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,221,201,67
Türk Hava Yolları14,0613,871,37
Zorlu Enerji1,561,541,30
Enka İnşaat10,1610,031,30
Aygaz16,2416,051,18
Tüpraş117,30116,001,12
Garanti Bankası9,309,220,87
Eczacıbaşı İlaç5,855,800,86
Halk GMYO2,422,400,83
Aksa Enerji13,4113,300,83
Alarko Holding8,578,500,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Albaraka Türk, İnşaat, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika ekonomi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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