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Son dakika haber! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Bu kapsamda, ilköğretim için 2.697 TL, ortaöğretim için 4.045 TL, yükseköğretim için 5.394 TL olmak... - Son Dakika

Son dakika haber! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Bu kapsamda, ilköğretim için 2.697 TL, ortaöğretim için 4.045 TL, yükseköğretim için 5.394 TL olmak...

18.10.2021 12:31
Son dakika haber! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin:

Edinilen son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Bu kapsamda, ilköğretim için 2.697 TL, ortaöğretim için 4.045 TL, yükseköğretim için 5.394 TL olmak üzere toplam 19.501 öğrencimize 73.6 milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapacağız. Sevgili öğrencilerimize derslerinde başarılar dilerim.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Bu kapsamda, ilköğretim için 2.697 TL, ortaöğretim için 4.045 TL, yükseköğretim için 5.394 TL olmak üzere toplam 19.501 öğrencimize 73.6 milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapacağız. Sevgili öğrencilerimize derslerinde başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin." - ANKARA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin, Türk Lirası, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 'Bu kapsamda, ilköğretim için 2.697 TL, ortaöğretim için 4.045 TL, yükseköğretim için 5.394 TL olmak... - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Bu kapsamda, ilköğretim için 2.697 TL, ortaöğretim için 4.045 TL, yükseköğretim için 5.394 TL olmak... - Son Dakika
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