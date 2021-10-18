Son dakika haber! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Bu kapsamda, ilköğretim için 2.697 TL, ortaöğretim için 4.045 TL, yükseköğretim için 5.394 TL olmak...
18.10.2021 12:31
Edinilen son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Bu kapsamda, ilköğretim için 2.697 TL, ortaöğretim için 4.045 TL, yükseköğretim için 5.394 TL olmak üzere toplam 19.501 öğrencimize 73.6 milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapacağız. Sevgili öğrencilerimize derslerinde başarılar dilerim.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Bu kapsamda, ilköğretim için 2.697 TL, ortaöğretim için 4.045 TL, yükseköğretim için 5.394 TL olmak üzere toplam 19.501 öğrencimize 73.6 milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapacağız. Sevgili öğrencilerimize derslerinde başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin." - ANKARA
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