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Son dakika haber | İngiliz ekonomisinin yıl sonu büyüme tahmini yüzde 6,5'e yükseltildi - Son Dakika

Son dakika haber | İngiliz ekonomisinin yıl sonu büyüme tahmini yüzde 6,5'e yükseltildi

27.10.2021 17:27
Son dakika haber | İngiliz ekonomisinin yıl sonu büyüme tahmini yüzde 6,5'e yükseltildi

Son dakika ekonomi haberi: İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, ülke ekonomisinin 2021 yıl sonu büyüme beklentisinin yüzde 4'ten 6,5 seviyesine yükseltildiğini açıkladı.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, ülke ekonomisinin 2021 yıl sonu büyüme beklentisinin yüzde 4'ten 6,5 seviyesine yükseltildiğini açıkladı.

İngiliz parlamentosunda bütçe düzenlemelerini açıklayan Sunak, bağımsız Bütçe Sorumluluk Ofisi'nin (OBR) tahminlerine göre İngiliz ekonomisinin 2021 yılında daha önce tahmin edilenden daha güçlü bir büyümeyle yılı kapatmasının beklendiğini belirtti.

Sunak konuşmasında, ekonominin bu yılın sonunda yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını öncesindeki büyüklüğüne yeniden ulaşmasının beklendiğini belirterek, yeni dönem bütçesinin İngiliz halkı için daha güçlü bir ekonominin yaratılmasını sağlayacağını kaydetti.

Salgının ardından yeni bir ekonomi yaratma hedefi

Bakan Sunak, salgının ardında ekonomide bütünsel bir dönüşümün hedeflendiğine işaret ederek, "Potansiyelimize dair tek sınırın, ortaya koyacağımız çaba ve yapmaya hazır olduğumuz fedakarlıklar tarafından belirleneceği, yeni nesil iyimserliğine uygun bir ekonomi." ifadesini kullandı.

Ülkede enflasyonun yüzde 3,1'e yükseldiğini hatırlatan Sunak, gelecek yıl ise enflasyonda yüzde 4 seviyesinin görülmesinin beklendiğini kaydetti.

Bakan Sunak, salgından çıkılırken tüm dünyada talep artışının olduğunu, bunun da tüketici fiyatlarının yükselmesine kaynaklık teşkil ettiğini belirterek, "Ancak hükümetin bu baskıları hafifletebileceği yerde harekete geçeceğiz." ifadesini kullandı.

Sunak konuşmasında İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'e hitaben, düşük ve istikrarlı enflasyona ulaşılması için bankanın sorumluluklarını yeniden teyit eden bir mektubun gönderildiğini söyledi.

Bakan Sunak, "İnsanlara, bunu gerçekleştirmek konusunda (bankanın) güçlü bir geçmişe sahip oldukları konusunda güvence verilmeli. İnsanların, küresel enflasyon konusunda endişelerinin olduğunu anlıyorum. Fakat (halkın) burada, hazır ve harekete geçmeye istekli bir hükümeti var." değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz Maliye Bakanı Sunak, yeni dönem bütçesinde toplamda yüzde 3,8 artış olduğunu, spekülasyonların aksine ülkede tüm bakanlıklar için ayrılan kamu harcamalarının reel anlamda artırıldığını vurguladı.

İngiltere'de işsizlik oranının 2021 sonunda yüzde 5,2 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini belirterek, "Bu da, daha önce işsiz kalması beklenenlerin sayısının korkulandan 2 milyon daha düşük olduğu anlamına geliyor. Bu, salgın döneminde ekonomiyi desteklemek için yaptıklarımız sayesinde gerçekleşti." İfadelerini kullandı.

Kamu borçlanmasında düşüş planlanıyor

İngiltere'den kamu borçlanmasının yıllar içerisinde düzenli olarak azaltılmasının hedeflendiğinin altını çizen Sunak, ülkede kamu harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranının bu yılın sonunda yüzde 7,9'a, gelecek yıl yüzde 3,3'e, 2023 yılında ise yüzde 2,4'e gerilemesinin beklendiğini söyledi.

Sunak, 2024 ve 2025 yıllarında İngiltere'nin uluslararası yardımlarının GSYH'ye oranının yeniden yüzde 0,5'ten yüzde 0,7'ye yükseltilmesinin planlandığını belirtti.

İngiliz Hazinesi'nden bütçe düzenlemelerine ek olarak yapılan bir diğer açıklamada ise, ülkede 23 yaş ve üzerinde olan çalışanların saatlik asgari ücretinin 8,91 sterlinden 9,50 sterline yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.

İngiltere'de asgari ücret artışının 2022 yılının nisan ayından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Togo Cumhuriyeti, Maliye Bakanı, Ekonomi, England, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | İngiliz ekonomisinin yıl sonu büyüme tahmini yüzde 6,5'e yükseltildi - Son Dakika Ekonomi


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