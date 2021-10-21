Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 2,62 2,39 9,62 Ford Otosan 188,60 176,80 6,67 Türk Traktör 172,00 164,20 4,75 Brisa 23,64 22,60 4,60 İskenderun Demir Çelik 12,97 12,41 4,51 Enka İnşaat 10,50 10,05 4,48 Sarkuysan 14,57 13,95 4,44 Doğuş Otomotiv 31,94 30,66 4,17 Aygaz 18,59 17,85 4,15 Aksa Enerji 7,09 6,84 3,65 Ereğli Demir Çelik 18,85 18,24 3,34 Tüpraş 136,30 131,90 3,34 Migros Ticaret 33,50 32,46 3,20 Vestel Beyaz Eşya 49,40 47,88 3,17 Türk Telekom 7,47 7,27 2,75 Alarko GMYO 22,60 22,00 2,73 Ege Endüstri 1.220,00 1.189,10 2,60 Şok Marketler Ticaret 11,18 10,90 2,57 Kordsa Teknik Tekstil 25,68 25,04 2,56 Ziraat GMYO 1,63 1,59 2,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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