Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,00
|30,00
|-10,00
|Doğuş Otomotiv
|32,48
|33,40
|-2,75
|Aksa Enerji
|13,26
|13,58
|-2,36
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,48
|12,75
|-2,12
|TAV Havalimanları
|25,78
|26,26
|-1,83
|Vestel
|25,44
|25,76
|-1,24
|Kervan Gıda
|12,12
|12,27
|-1,22
|Erbosan
|95,10
|96,15
|-1,09
|ARD Bilişim Teknolojileri
|44,82
|45,30
|-1,06
|Esenboğa Elektrik
|30,30
|30,58
|-0,92
|Coca Cola İçecek
|83,95
|84,70
|-0,89
|Şok Marketler Ticaret
|11,68
|11,77
|-0,76
|Ford Otosan
|161,50
|162,70
|-0,74
|Bim Mağazalar
|62,80
|63,20
|-0,63
|Vestel Beyaz Eşya
|48,14
|48,42
|-0,58
|Koç Holding
|22,66
|22,76
|-0,44
|Halk GMYO
|2,43
|2,44
|-0,41
|Aksa
|20,32
|20,40
|-0,39
|Mavi Giyim
|64,05
|64,30
|-0,39
|Deva Holding
|22,80
|22,88
|-0,35
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi