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Son dakika haberi: TSKB, global ölçekteki bankalar arasında yükselişini sürdürüyor - Son Dakika

Son dakika haberi: TSKB, global ölçekteki bankalar arasında yükselişini sürdürüyor

25.10.2021 15:49
Son dakika haberi: TSKB, global ölçekteki bankalar arasında yükselişini sürdürüyor

Son dakika ekonomi haberi... Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Sustainalytics tarafından değerlendirilen 13,6 Çevresel Sosyal ve Yönetişim (ESG) risk notu ile kendi kategorisinde yer alan bankalar arasında dünya genelinde lider konumunu 6. sıra ve ikinci yüzdelik dilimde yer alarak sürdürdü.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Sustainalytics tarafından değerlendirilen 13,6 Çevresel Sosyal ve Yönetişim (ESG) risk notu ile kendi kategorisinde yer alan bankalar arasında dünya genelinde lider konumunu 6. sıra ve ikinci yüzdelik dilimde yer alarak sürdürdü.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma vizyonuyla 71 yıldır Türkiye ekonomisine ve refahına katkı sağlamayı sürdüren banka, ESG performansı ile geçen yılın ardından bu yıl da globaldeki başarısını tescilledi.

TSKB, dünyanın önde gelen ESG araştırma, derecelendirme ve veri sağlayıcısı Sustainalytics tarafından eylül ayında yapılan güncelleme ile global ölçekte en iyi bankalar arasında yer almaya devam etti.

Global ölçekte en iyi bankalar arasında yer almaya devam eden TSKB, yıl boyunca gerçekleştirdiği iyileşmeler ve güçlü ESG performansı sonucunda, çevresel, sosyal ve yönetişim risk yönetimi notunda 10,7 puanlık iyileşme kaydetti.

ESG performansına bağlı önemli bir finansal etki yaşama riski düşük olarak değerlendirilen banka, 13,6 ESG risk notu ile Sustainalytics tarafından değerlendirilen Türk bankaları arasında ilk sırada yer almanın yanı sıra, kendi kategorisinde yer alan global bankalar arasında 6. sıraya yerleşerek, yüzde 2'lik dilimde konumlandı.

Verilen bilgiye göre Sustainalytics tarafından yapılan değerlendirme, bir şirketin bulunduğu sektöre özgü önemli ESG risklerine ne kadar maruz kaldığı ve şirketin bu riskleri ne kadar iyi yönettiğini ölçen ESG Risk Derecelendirmeleri araştırma çerçevesine dayanıyor.

ESG Risk Derecelendirmeleri, yönetilmeyen ESG riskinin nicel bir ölçümünü sunarken bu riski; ihmal edilebilir, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olacak şekilde beş seviye ile kategorize ediyor.

"ESG risk yönetimi konusunda hedeflerimizi zenginleştireceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Ece Börü, 2000'li yılların başında kurdukları Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi (SYS) doğrultusunda Türkiye'nin düşük karbonlu ekonomiye geçişini aktif olarak desteklediklerini bildirdi.

Börü şunları kaydetti:

"Bankacılık faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkan çevresel ve sosyal etkilerin ölçümü ve azaltılması yönündeki çalışmalarımızı ise geliştirerek sürdürüyoruz. Sürdürülebilirlik çok boyutlu bir yaklaşım. Biz de bu yaklaşımı tüm iş süreçlerimize ve organizasyonel yapımıza entegre etmeyi başarmış bir kurum olarak ilerliyoruz. Stratejimiz doğrultusunda belirlediğimiz tüm hedefler ölçümleniyor, TSKB Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından Yönetim Kurulu düzeyinde takip ve kontrol ediliyor.

20 yılı aşkın süredir emin adımlarla ilerlediğimiz ESG risk yönetimi yolculuğumuzda bugün kendi kategorimizde dünyada ilk 10'a girme başarımızın yanı sıra bankamızın zaten düşük olan risklerini daha iyi yöneterek performansını artırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarının getirdiği sorumluluk bilinci ile sürekli gelişmeye, hedeflerimizi zenginleştirmeye ve çıtamızı yükseltmeye devam edeceğiz. Finansal ve finansal olmayan tüm sermaye ögelerimizle, ülkemizdeki üretim ekonomisinin de sürdürülebilirlik dönüşümüne artan oranda katkı sağlamak birincil hedefimiz olacak."

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: TSKB, global ölçekteki bankalar arasında yükselişini sürdürüyor - Son Dakika Ekonomi


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