Son dakika haberleri: Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,83 kazançla 1.409,56 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.397,15 puanı, en yüksek 1.432,15 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,66 azalışla 1.350,04 puana gerilerken, Sanayi Endeksi yüzde 1,67 primle 2.517,03 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,23 artışla 1.141,82 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,82 değerle 2.001,68 puana yükseldi.

Torunlar GMYO en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 10,12 ile Torunlar GMYO oldu. Onu yüzde 9,98 ile Çemtaş, yüzde 9,61 ile Sarkuysan izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 15,91 ile İş GMYO, yüzde 6,79 ile Coca Cola İçecek, yüzde 5,80 ile Vestel şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 9 milyar 169 milyon lirayla Garanti Bankası, 5 milyar 415 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 5 milyar 180 milyon lirayla Aselsan yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 62 milyar 405 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 58 milyar 41 milyon lirayla Ford Otosan ve 56 milyar 504 milyon lirayla Enka İnşaat şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,96 artışla 525,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,94 kazançla 3 bin 481 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 2,89 değer kazanarak 9,1950 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 3,24 artışla 10,6710 lira oldu.

Geçen hafta 12,1850 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 4,19 kazançla 12,6960 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,56 değer kazanarak 9,9850 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,40, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,74 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 5,15 ile kıymetli madenler fonları oldu.

(Sürecek)