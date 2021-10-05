En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,51 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,73 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,44 ile "Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019384 2,51 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,039329 1,73 Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF 1,040235 1,44 Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu 1,017957 0,90 Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,069342 0,86 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 6,886443 0,85 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,010575 0,75 Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF) 1,027424 0,74 Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF 15,043097 0,74 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,911819 0,70 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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