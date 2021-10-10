Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 816 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 16 milyon 811 bin 406 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 10 milyon 540 bin 338 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 816 lira 13 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 5 milyon 937 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 3 bin 141 lira 93 kuruş, satış fiyatı 2 bin 731 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 145 milyon 895 bin 647 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 146 milyon 45 bin 840 metreküp olarak kayıtlara geçti.