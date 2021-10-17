Üye Girişi
Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

17.10.2021 14:36
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 3 bin 223 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 3 bin 223 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 869 bin 723 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 17 milyon 28 bin 694 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 3 bin 223 lira 89 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 370 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 3 bin 390 lira 21 kuruş, satış fiyatı 3 bin 127 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 145 milyon 327 bin 281 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 147 milyon 309 bin 276 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Doğalgaz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Koca açıkladı! 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasında Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu 14:09 Son Dakika: Bakan Koca açıkladı! 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasında Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi 13:26 Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi Son Dakika! Erdoğan: Son dönemde ortaya atılan anketlerde millete psikolojik operasyon çabası var 12:56 Son Dakika! Erdoğan: Son dönemde ortaya atılan anketlerde millete psikolojik operasyon çabası var
Son Dakika: Erdoğan 12:45 Son Dakika: Erdoğan "ABD'den F-16 talep edildi mi?" sorusunu cevapladı: ABD'nin böyle bir teklifi oldu 12:29 "Bir sürtük için aileni bıraktın" diyen Wanda Nara, Icardi'den neden ayrıldı? İşte yaşanan olaylar Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban üyesi dünya gündemine oturdu 11:59 Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban üyesi dünya gündemine oturdu
ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış 10:33 ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu 10:11 Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu

Son Dakika Haberleri
14:12 Bir garip olay! "İnsanların tuvalette müstehcen videolarını çekiyorlar" diyerek intihar etmeye çalıştı
14:11 Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi yıldız oyuncu Hamsik tesisten ayrıldı
14:08 Son Dakika: Bakan Koca açıkladı! 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasında Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu
13:26 Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanmıştı! O hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı
13:25 Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi
13:10 Daha önce hiç fark etmemiş! Sandviç yerken kanser olduğunu öğrendi
12:56 Son Dakika! Erdoğan: Son dönemde ortaya atılan anketlerde millete psikolojik operasyon çabası var
12:45 Son Dakika: Erdoğan "ABD'den F-16 talep edildi mi?" sorusunu cevapladı: ABD'nin böyle bir teklifi oldu
12:43 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrıya sert tepki verdi: Haydi bakalım ne yapacağını göreceğiz
12:29 "Bir sürtük için aileni bıraktın" diyen Wanda Nara, Icardi'den neden ayrıldı? İşte yaşanan olaylar
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi yıldız oyuncu Hamsik tesisten ayrıldı Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi yıldız oyuncu Hamsik tesisten ayrıldı         
14:12
Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanmıştı! O hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanmıştı! O hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı         
13:27
İstanbul'da bir taksici, tartıştığı sürücüye küfürler savurup aracının camını yumrukladı İstanbul'da bir taksici, tartıştığı sürücüye küfürler savurup aracının camını yumrukladı         
13:01
İddialar üzücü! İddialar üzücü! "Derneğe bağış yapacağız" deyip para toplayan ödül töreni yetkilileri sırra kadem bastı         
12:48
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrıya sert tepki verdi: Haydi bakalım ne yapacağını göreceğiz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrıya sert tepki verdi: Haydi bakalım ne yapacağını göreceğiz         
12:44
İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular         
12:24
Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi         
11:13
Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı         
10:29
Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu         
10:07
ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı         
10:06
Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı         
23:57
Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var         
21:01
Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi         
17:22
Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi         
14:37
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi         
10:17
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2021 14:41:09. #1.13#
SON DAKİKA: Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement