Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 3 bin 361 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 12 milyon 37 bin 946 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 8 milyon 297 bin 322 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 3 bin 361 lira 34 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 581 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 3 bin 462 lira 18 kuruş, satış fiyatı 3 bin 260 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 160 milyon 343 bin 198 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 160 milyon 703 bin 593 metreküp olarak kayıtlara geçti.