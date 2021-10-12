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Suzuki'den hibrit otomobil almak isteyenlere özel alım seçenekleri - Son Dakika

Suzuki'den hibrit otomobil almak isteyenlere özel alım seçenekleri

12.10.2021 13:23
Suzuki'den hibrit otomobil almak isteyenlere özel alım seçenekleri

Doğan Holding'e bağlı Doğan Trend Otomotiv tarafından satışa sunulan Suzuki, yeni bir hibrit otomobil sahibi olmak isteyenlere özel alım seçenekleri sunmaya devam ediyor.

Doğan Holding'e bağlı Doğan Trend Otomotiv tarafından satışa sunulan Suzuki, yeni bir hibrit otomobil sahibi olmak isteyenlere özel alım seçenekleri sunmaya devam ediyor.

Suzuki'den yapılan açıklamaya göre, Suzuki ekim ayında devreye aldığı ön satış uygulamasıyla ülkemizde 4x4 veya 4x2 çekiş seçenekleriyle sunduğu, standart sunulan güvenlik özellikleriyle segmentinde ön plana çıkan, Vitara Hibrit modeli için ön satış uygulamasını devreye aldı.

Bu kapsamda Vitara Hibrit için ön sipariş talebinde bulunanlar, ekim ayı sonunda araçlarını yurt genelindeki Suzuki bayilerinden teslim alabiliyorlar. Üstelik Suzuki, ön satış uygulaması boyunca Vitara Hibrit'i sabit fiyat garantisiyle birlikte sunuyor. Suzuki Vitara Hibrit, 354 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla tercih edilebiliyor.

-Çok yönlü, güvenli SUV Vitara Hibrit her yönden avantajlı

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Şehre ve doğaya uyumlu bir sürüş deneyimi oluşturmak için tasarlanan Suzuki Vitara Hibrit, sahip olduğu Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi ile güç ve ekonomiyi bir arada sunuyor. Model; yakıt tasarrufu, düşük bakım maliyetleri ve beş yıl batarya garantisi ile rakiplerinden ayrılıyor. Vitara Hibrit'in 48V Hibrit güç-aktarma sistemi; geleneksel 12V'den daha yüksek gerilim beslemesi sayesinde, yavaşlama sırasında geri kazanılan enerji ile yakıt tüketimini azaltmak ve sürüş performansını yükseltmek için elektrikli motorun verdiği destek miktarını artırıyor.

1.4 litre, 129 PS ve 235 Nm tork üreten Boosterjet direkt enjeksiyonlu turbo motoru ise Vitara Hibrit'in tork yüklü sürüş karakterini zenginleştiriyor. 4x2 çekişli Vitara Hibrit, WLTP verilerine göre 100 km'de 5.7 litrelik ortalama yakıt tüketimi değeriyle dikkat çekerken, Vitara Hibrit 4x4 ise 100 km'de ortalama 6.2 litrelik yakıt tüketimiyle öne çıkıyor. Yeni nesil dört tekerlekten çekiş teknolojisi ALLGRIP ile kullanıcılara şehirde konforu, arazide ise heyecanı aynı anda sunabiliyor.

Yetenekli SUV Vitara Hibrit, donanım ve güvenlik özellikleri sayesinde hem şehir içinde hem de uzun seyahatlerde verimli ve konforlu yolculuklara olanak tanıyor. 9" multimedya cihazı, 4,2" renkli LCD bilgi ekranı, panoramik sunroof ve otomatik klima gibi özellikleriyle kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına yanıt veren Vitara Hibrit, ileri güvenlik özellikleriyle de öne çıkıyor. Suzuki Vitara Hibrit'in güvenlik özellikleri arasında; Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi (DSBS), Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM), Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA); Trafik İşareti Tanımlama Sistemi (TSR), Şerit Takip İhlal ve Uyarı Sistemi ve Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC) yer alıyor.

Amelia Hamlin, Doğan Holding, Otomobil, Suzuki, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Suzuki'den hibrit otomobil almak isteyenlere özel alım seçenekleri - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Suzuki'den hibrit otomobil almak isteyenlere özel alım seçenekleri - Son Dakika
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