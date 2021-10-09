Trabzon'da ilaç endüstrisi için Avusturya İlaç Araştırma Enstitüsü ile iş birliği yapılacak

Trabzon'da, özellikle yöredeki bitkilerle yapılması düşünülen biyoteknolojik çalışmalarla ilgili Avusturya İlaç Araştırma Enstitüsü (ADSI) ile iş birliği yapılacağı bildirildi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan açıklamaya göre, TTSO ile Trabzon Ticaret Borsası iş birliğinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) finansal desteğiyle kurulan Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezinin yapımında son aşamaya gelindi.

Merkezde ilaç endüstrisi alanında yapılacak çalışmalarla ilgili Avusturya'dan gelen bilim insanlarıyla özellikle yöredeki bitkileri kullanılarak yapılması düşünülen biyoteknolojik çalışmalar konusunda TTSO'da toplantı gerçekleştirildi.

Avusturya İlaç Araştırma Enstitüsü (ADSI) Genel Müdürü Prof. Dr. Günther Bonn, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan ve Dr. Ozan Fidan, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle toplantı yaptı, Biyoteknoloji ve İnovasyon Merkezinde incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacısalihoğlu, kısa bir süre sonra hizmete girecek olan Trabzon Biyoteknoloji ve İnovasyon Merkezi'nin en önemli katkılarından birinin de ilaç endüstrisine olacağını belirtti.

Bölge halkı tarafından yararı bilinen birçok bitkinin bilimsel açıdan değerlendirilmesi ve yüksek katma değerli ürüne dönüştürülmesi çalışmalarını çok önemsediklerini vurgulayan Hacısalihoğlu, "Bölgemizin bugüne kadar değerlendirilmeyen bitki örtüsünü özellikle ilaç ve kozmetik sanayinde değerlendirmek üzere çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda dünyanın en önde gelen kurumlarından olan Avusturya İlaç Araştırmaları Enstitüsü ile iş birliği gerçekleştirdik. Bu iş birliği ve beraber yürüttüğümüz çalışmalar, gelecekte merkezimizde yapacağımız çalışmaların da ilk adımlarını oluşturuyor." ifadelerini kullandı.