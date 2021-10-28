TZD Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkan Hüseyin Demirtaş, dernek mensupları olarak "birinci vazifelerinin, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek" olduğunu bildirdi.

Demirtaş, Cumhuriyet'in ilan edilişinin 98'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Cumhuriyet'in 98'inci yaşını kutlamanın mutluluk ve onurunu yaşadıklarını belirten Demirtaş, geçen zamanda ülkenin her alanda büyük başarılar kazandığını ve muasır medeniyet yolunda büyük ilerleme kaydettiğini ifade etti.

Tarım sektörünün de bu kapsamda ileri gittiğine ve ülke kalkınmasına kendisinden beklenen desteği verebilmeye gayret ettiğine dikkati çeken Demirtaş, "Türkiye Ziraatçılar Derneği mensupları olarak birinci vazifemiz, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Her türlü zorluğun altında kalkabilecek birlik ve beraberlik anlayışına sahip olduklarını belirten Demirtaş, bir asır önce bütün vatandaşların birlik ve beraberlik içinde aynı safta buluşarak büyük bir örgütlenme başarısı sonucu kurdukları Cumhuriyete, bugün de aynı sevgi ve bağlılıkla sahip çıkmanın kendileri için namus davası ve vatan borcu olduğunu bildirdi.

Demirtaş, "Sömürgeci bütün ülkelere karşı bir zafer, ezilen ülkeler için bir başkaldırı olan şanlı Cumhuriyeti'mizi kuran ve bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile birlikte, bugüne kadar bu vatan için hayatlarını vermiş bütün şehitlerimizi rahmetle, saygıyla ve sevgi ile anıyoruz." ifadesini kullandı.