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ve Martı iş birliğiyle indirimli sürüş keyfi - Son Dakika

ve Martı iş birliğiyle indirimli sürüş keyfi

20.10.2021 11:26
ve Martı iş birliğiyle indirimli sürüş keyfi

Martı ile iş birliği yapan Vodafone, Red ve FreeZone müşterilerine indirimli sürüş keyfi yaşatıyor.

Martı ile iş birliği yapan Vodafone, Red ve FreeZone müşterilerine indirimli sürüş keyfi yaşatıyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, kampanyadan yararlanmak için Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden 10 TL değerinde kampanya şifresi almak yeterli oluyor. Müşteriler, toplam sürüş bedelinin 10 TL'sini Vodafone'un sunduğu bu bakiyeden karşılayabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone olarak müşterilerin hayatını kolaylaştırmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Araştırmalara göre, küresel araç sayıları 1960'ta 122 milyondan 2014'te yaklaşık 1,3 milyara yükseldi ve yılda yaklaşık 78 milyon araç artmaya devam ediyor. Bu durum, daha az ulaşım altyapısı gerektiren, kent içinde erişilebilirliği artıran paylaşımlı ve hafif ulaşım araçlarına ilgiyi artıyor. Dünyada ve Türkiye'de hızla yaygınlaşan paylaşımlı elektrikli scooter ve motosikletler hava kirliliğini azaltmaya yönelik etkilerinin yanı sıra şehir merkezinde araç yoğunluğunu azaltmada da önemli bir rol oynuyor. Vodafone olarak biz de amaç odaklı vizyonumuz doğrultusunda çevre dostu ulaşım araçlarının kullanımını destekliyoruz. Bu kapsamda, ülkemizin en önemli mikro-mobilite girişimi Martı ile yaptığımız iş birliğiyle Red ve FreeZone müşterilerimize Martı scooter ve Martı motorların bulunduğu yerlerde istedikleri zaman bu araçları indirimli kullanma imkanı sunuyoruz. Böylece müşterilerimizin bir yandan eğlenceli ve keyifli bir sürüş deneyimi yaşamasına, bir yandan da sürdürülebilir çevre hedeflerine katkıda bulunmasına yardımcı oluyoruz."

"Geleceğin şehirlerinin olmazsa olmazı mikro-mobilite"

Martı Chief Operating Officer'ı İrem Bilgiç Öktem ise Martı Türkiye olarak, mikro-mobilite kavramını Türkiye ile tanıştırmanın haklı gururunu yaşadıklarını aktararak, "Amacımız, insanları A noktasından B noktasına en hızlı, en güvenilir şekilde ulaştırmak. Öncüsü olduğumuz sektörün kalkınması ve sürdürülebilirliği için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki geleceğin şehirlerinin olmazsa olmazı mikro-mobilite. Düşük karbon salınımı ile çevreyi koruyor ve aynı zamanda şehir ulaşımını eğlenceli hale getiriyoruz. 'Her zaman her yerde' sloganıyla hayatı kolaylaştıran Martı ailesi olarak, ülkemizin ve dünyanın önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Vodafone ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinden dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliğiyle Vodafone Red ve FreeZone müşterileri, Martı scooter ve Martı motorları keyifle kullanarak şehir içinde kolaylıkla istedikleri yerlere ulaşabilecekler."

Kampanyadan yararlanmak isteyen Vodafone Red ve Vodafone FreeZone müşterileri, Vodafone Yanımda mobil uygulaması üzerinden Fırsatlar Dünyası sekmesine girip "Fırsatı Kullan" tuşuna basarak 10 TL değerinde kampanya şifresi alabiliyor. Martı'nın sunduğu tüm hizmetler için geçerli olan bu şifre, daha sonra Martı uygulamasında "Promosyonlar" menüsünde bulunan "Kuponlarım" alanına giriliyor. Red ve FreeZone müşterilerinin kullanım hakları, bulunduğu tarifeye göre esneklik sağlayabiliyor. Tarifesine göre 1, 2, 4, 8 hak bulunuyor ve bu hak ayda bir defa kullanılabiliyor.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ve Martı iş birliğiyle indirimli sürüş keyfi - Son Dakika Ekonomi


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